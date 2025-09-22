Rusija sako, kad ji pasirengusi paisyti branduolinius ginklus ribojančios sutarties

„Rusija yra pasirengusi ir toliau laikytis pagrindinių kiekybinių apribojimų, numatytų Naujojoje START sutartyje, dar vienerius metus po 2026 metų vasario 5-osios“, – per televiziją transliuotame susitikime sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
V. Putinas teigė, kad 2010 metais pasirašytos Naujosios START sutarties nutraukimas turėtų neigiamų pasekmių pasaulio stabilumui.
Susitikime su Rusijos Saugumo Tarybos nariais jis sakė, kad Maskva tikisi, jog Vašingtonas paseks jos pavyzdžiu ir taip pat laikysis sutartyje numatytų apribojimų.
Naujoji START sutartis, kurią pasirašė tuometiniai prezidentai Barackas Obama (Barakas Obama) ir Dmitrijus Medvedevas, riboja kiekvienos šalies dislokuotų branduolinių galvučių skaičių iki 1 550 ir raketų bei bombonešių – iki 700.
Artėjanti jos galiojimo pabaiga ir dialogo dėl naujos sutarties stoka kelia nerimą ginklų kontrolės šalininkams.
Susitarime numatyti plataus masto patikrinimai vietoje, siekiant patikrinti atitiktį, tačiau jie sustabdyti nuo 2020 metų.
2023 metų vasarį V. Putinas sustabdė Maskvos dalyvavimą sutartyje, sakydamas, kad Rusija negali leisti JAV atlikti savo branduolinių objektų patikrinimų tuo metu, kai Vašingtonas ir jo NATO sąjungininkai atvirai paskelbė Maskvos pralaimėjimą kare Ukrainoje kaip savo tikslą.
Tačiau Maskva pabrėžė, kad iš pakto visiškai nepasitraukia ir toliau laikysis sutartyje nustatytų branduolinių ginklų apribojimų.
