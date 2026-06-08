Kilus įtampai, Lenkijos premjeras ragina Nawrockį ir Zelenskį pradėti derybas

„Kadangi diplomatija nedavė jokių rezultatų, viešai kreipiuosi į prezidentus Karolį Nawrockį ir Volodymyrą Zelenskį, ragindamas pradėti tiesioginį ir sąžiningą pokalbį. Kol emocijos nesugriovė mūsų solidarumo, gimusio Rusijos grėsmės akivaizdoje“, – pirmadienį socialiniame tinkle „X“ rašė D. Tuskas.
„Bendradarbiavimas tarnauja abiejų mūsų valstybių ir tautų interesams, o konfliktas – Maskvos interesams. Tai tikriausiai akivaizdu mums visiems“, – pridūrė D. Tuskas.
Tokius jo komentarus išprovokavo V. Zelenskio sprendimas vienam iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių suteikti „UPA didvyrių“ vardą, sulaukęs Lenkijos politikų kritikos. K. Nawrockis pareiškė esąs pasipiktinęs ir pranešė siūlysiantis atimti iš V. Zelenskio Baltojo erelio ordiną.
Baltojo erelio ordino taryba, atsakinga už aukščiausio ir seniausio Lenkijos valstybinio apdovanojimo priežiūrą, pirmadienį svarsto šią idėją.
Penktadienį ir šeštadienį Ukrainos prezidento biuro vadovas Kyryla Budanovas Varšuvoje vedė derybas su Lenkijos prezidento ir vyriausybės atstovais, siekdamas sumažinti įtampą.
Lenkija laiko Ukrainos sukilėlių armiją (UPA) nusikalstama nacionalistine organizacija, atsakinga už dešimčių tūkstančių lenkų nužudymą per Antrąjį pasaulinį karą Voluinėje, dabartinėje Vakarų Ukrainoje.
Voluinės žudynės išlieka vienu jautriausių istorinių ir diplomatinių klausimų tarp Lenkijos ir Ukrainos. 1943–1945 metais nacių okupuotoje Voluinėje ir Rytų Galicijoje UPA sistemingai nužudė, kaip skaičiuojama, nuo 60 tūkst. iki 100 tūkst. etninių lenkų, daugiausia civilių.
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