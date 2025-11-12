Kilus pasipiktinimui dėl didžiulio kyšininkavimo skandalo, atsistatydino Ukrainos ministrai

Tyrėjai pirmiau teigė, kad vienas iš pagrindinių V. Zelenskio bendražygių organizavo 100 milijonų JAV dolerių vertės kyšininkavimo schemą, siekdamas pasisavinti lėšas, o tai, dėl Rusijos atakų šalyje dažnai sutrinkant elektros tiekimui, sukėlė visuomenės pasipiktinimą.
Ukraina jau seniai kenčia nuo korupcijos, o kovos su kyšininkavimu stiprinimas laikomas pagrindine sąlyga siekiant įstoti į Europos Sąjungą.
V. Zelenskis sakė, kad jo teisingumo ministras Germanas Galuščenka, kuris, kaip teigia tyrėjai, buvo įtrauktas į šią schemą ir gavo iš jos „asmeninės naudos“, taip pat energetikos ministrė Svitlana Grynčuk turėtų pateikti atsistatydinimo pareiškimus.
Nėra žinoma, kad kuris nors iš jų būtų apkaltintas šioje byloje, o S. Grynčuk nebuvo minima ir tarp asmenų, kurie pasipelnė iš šios schemos.
„Teisingumo ministras ir energetikos ministrė negali likti savo pareigose“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.
Netrukus po to jie abu pateikė savo atsistatydinimo pareiškimus, pranešė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
„Vidaus priešai“
Šios savaitės pradžioje paviešinti kaltinimai yra susiję su kyšiais už sutartis, sudarytas su bendrove „Energoatom“ – valstybine branduolinės energetikos įmone ir svarbiausia elektros energijos tiekėja šalyje.
S. Grynčuk praėjusią vasarą pakeitė G. Galuščenko energetikos ministro poste.
Abiejų jų atsistatydinimą dar turi oficialiai patvirtinti Ukrainos parlamentas.
Įsakydamas ministrams atsistatydinti, V. Zelenskis sakė, kad, kol ukrainiečiai kasdien susiduria su elektros tiekimo pertraukomis dėl Rusijos atakų, „visiškai nepriimtina, jog energetikos sektoriuje vis dar egzistuoja tam tikros (korupcijos) schemos“.
Rusija kasnakt dronais ir raketomis atakuoja Ukrainos energetikos tinklą – Kyjivo teigimu, tai ciniški išpuoliai, kuriais siekiama milijonus ukrainiečių visą žiemą palikti tamsoje ir šaltyje.
Tyrėjų teigimu, sukčiavimo planą sugalvojo buvęs V. Zelenskio verslo partneris Timūras Mindičas.
T. Mindičas yra vienas iš kino kompanijos „Kvartal 95“ savininkų. Šią kompaniją įkūrė pats V. Zelenskis, kai dar prieš įžengdamas į politiką buvo žinomu komiku.
Valstybės sienos tarnyba pranešė, kad netrukus prieš tai, kai pirmadienį buvo paskelbti kaltinimai, jis pabėgo iš šalies.
V. Zelenskis nekomentavo T. Mindičo vaidmens šioje schemoje, tačiau ministrė pirmininkė J. Svyrydenko pareiškė jam ir dar vienam šioje byloje kaltinamam verslininkui Oleksandrui Cukermanui pritaikysianti asmenines sankcijas.
„Kvartal 95“, kuri sukūrė V. Zelenskio televizijos serialą „Tautos tarnas“, teigė, kad tyrimas su studijos darbu nėra susijęs.
Šis skandalas yra didelis išbandymas V. Zelenskiui, kuris po Rusijos invazijos susiduria su kaltinimais dėl valdžios centralizavimo ir kritikų tildymo.
Šiais metais Ukrainos visuomenėje ir Briuselyje kilo daug triukšmo dėl bandymų panaikinti dviejų kovos su korupcija institucijų, kurios tiria ir nagrinėja šią bylą, nepriklausomumą.
(be temos)