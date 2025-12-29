Kinija skelbia pradėjusi karines pratybas aplink Taivaną

Liaudies išlaisvinimo armijos (PLA) Rytų teatro vadavietės išplatintame pranešime teigė, kad Kinijos kariuomenė pirmadienį vykstančiose pratybose „naudoja eskadrinius minininkus, fregatas, naikintuvus, bombonešius ir bepiločius orlaivius“.
Pranešime taip pat nurodoma, kad pratybos vyksta prieš jūrų taikinius į šiaurę ir pietvakarius nuo Taivano.
Po pranešimo apie pratybų pradžią Taivanas nurodė, kad netoli demokratinės salos vandenų aptiko keturis Kinijos pakrančių apsaugos laivus.
Taivano pakrančių apsaugos tarnyba pranešė sureagavusi į Kinijos veiksmus ir „nedelsdama dislokavusi didelius laivus, kad būtų pasirengta veiksmams atitinkamose teritorijose“, taip pat „išsiuntusi papildomus paramos padalinius“.
Anksčiau pirmadienį Taivanas pasmerkė Kinijos „tarptautinių normų nepaisymą ir karinį bauginimą“.
