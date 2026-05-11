Kinijoje mažėja santuokų skaičius

Nuo sausio iki kovo registruota beveik 1,7 mln. santuokų, ir tai yra 6,2 proc. sumažėjimas, lyginant su tuo pačiu pernai metų laikotarpiu, pranešė Civilinių reikalų ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“‘.
Nuo 2017 m. vestuvių skaičius sumažėjo maždaug perpus. Šie duomenys yra dar vienas signalas Kinijos vadovybei, be kita ko, dėl gimstamumo.
Ši tendencija aštrina demografinius iššūkius Liaudies Respublikai. 2025 m. gyventojų skaičius mažėjo ketvirtus metus iš eilės, o gimimų rodiklis pasiekė istorines žemumas. Demografai įspėja dėl besitęsiančių mažėjimo tendencijų. Kinijoje poros tradiciškai vaikų susilaukia tik po vedybų. Tai atspindi tiek giliai įsišaknijusias kultūrines normas, tiek administracines taisykles. Praeityje gimimo registravimas ar galimybė gauti valstybės išmokas dažnai buvo susiję su santuokos liudijimo turėjimu.
Dėl šios situacijos institucijos ėmėsi virtinės priemonių, kad sukurtų paskatą tuoktis ir gimdyti. Tai apima finansinę paramą šeimoms, vaikų priežiūros paslaugų plėtrą bei pastangas sumažinti su gimdymu susijusias medicinines išlaidas. Tačiau kol kas šių iniciatyvų poveikis nebuvo didelis.
