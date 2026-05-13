Kinų BYD derasi dėl gamyklų Europoje įsigijimo

Skelbiama, kad derybos prasidėjo praėjus kelioms savaitėms po to, kai „Stellantis“ sukrėtė investuotojus į nuostolius nurašydama 22 mlrd. eurų dėl savo elektromobilių veiklos, pareikšdama, kad pervertino ekologiškų automobilių paklausą.
„Mes deramės ne tik su „Stellantis“, bet ir su kitomis įmonėmis, – Londone vykusios automobilių konferencijos metu sakė už tarptautinę veiklą atsakinga BYD viceprezidentė Stella Li. – Ieškome bet kokios laisvos gamyklos Europoje, nes norime išnaudoti šiuos laisvus pajėgumus.“
Praėjusiais metais BYD tapo didžiausia elektromobilių pardavėja pasaulyje, tačiau jos pelnas smarkiai sumažėjo dėl silpnos vidaus paklausos Kinijoje, todėl bendrovė pradėjo ieškoti didesnių rinkų užsienyje.
„Stellantis“ praėjusią savaitę paskelbė, kad svarsto galimybę parduoti nepakankamai išnaudojamą gamyklą Ispanijoje savo su kinais įkurtai bendrai įmonei „Leapmotor“.
AFP susisiekus su Prancūzijos ir Italijos koncernu „Stellantis“, kuriam priklauso „Jeep“, „Peugeot“ ir „Fiat“, šis nekomentavo tokio pranešimo.
Europos automobilių rinka dar neatsigavo po COVID pandemijos sukelto nuosmukio, automobilių gamyklos dirba vidutiniškai tik puse pajėgumo. Europos gamintojai taip pat susiduria su spaudimu iš kinų automobilių gamintojų pusės, nes pastarieji sparčiai tobulina savo technologijas ir mažina gamybos sąnaudas, todėl kelia didelę grėsmę pasauliniams konkurentams.
S. Li taip pat sakė, kad BYD siekia įsigyti sunkumų patiriančias senąsias Europos bendroves ir paminėjo „Stellantis“ grupei priklausančią bendrovę „Maserati“ kaip „labai įdomų“ variantą.
