 Kinų URM: Kinija sako Iranui, kad prieštarauja jėgos naudojimui diplomatijoje

2026-01-15 20:19
BNS inf.

Kinijos vyriausiasis diplomatas ketvirtadienį Irano kolegai telefonu pasakė, kad Pekinas prieštarauja „jėgos naudojimui ar grasinimui panaudoti jėgą tarptautinių santykių“ srityje, pranešė kinų Užsienio reikalų ministerija.

Wang Yi
Wang Yi / AFP nuotr.

Kinų užsienio reikalų ministras Wang Yi (Vang I) su iraniečių užsienio reikalų ministru Abbasu Araghchi (Abasu Aragčiu) pasikalbėjo telefonu, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus, kad jis svarsto galimybes imtis karinių veiksmų prieš Iraną, kurį jau kelias savaites krečia protestai.

„Kinija (...) prieštarauja jėgos naudojimui ar grasinimui ją panaudoti palaikant tarptautinius santykius, (taip pat) prieštarauja, kad vienos šalys primestų savo valią kitoms“, – sakė Wang Yi.

Jis pridūrė, kad Kinija yra „pasiruošusi atlikti konstruktyvų vaidmenį“ siekiant sprendimo.

