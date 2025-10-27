Valstybinė žiniasklaida: Kinija ir JAV pasiekė bendrą sutarimą derybose dėl prekybos

„Per ekonomikos ir prekybos derybas Kvala Lumpūre abi šalys (...) pasiekė bendrą sutarimą dėl abipusių sprendimų dabar aktualiais ekonominiais ir prekybos klausimais“, – sakė Wang Yi JAV valstybės sekretoriui, kaip teigiama pirmadienio pokalbio išklotinėje, kurią paskelbė valstybinis transliuotojas CCTV.
Derybininkai stengėsi suderinti susitarimo dėl muitų ir kitų prekybos klausimų detales prieš ketvirtadienį įvyksiantį prezidentų Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) susitikimą.
Jie susitiks Pietų Korėjoje Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo kuluaruose.
Tai bus pirmasis jų susitikimas akis į akį nuo tada, kai JAV vadovas grįžo į valdžią.
