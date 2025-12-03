Kolumbijos prezidentas įspėjo Trumpą: grasindami mums „pažadinsite jaguarą“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Vašingtone vykusio kabineto posėdžio metu užsiminė apie galimybę kovojant su narkotikų kontrabanda smogti ir Kolumbijai.
„Girdėjau, kad Kolumbija, Kolumbijos šalis gamina kokainą, – sakė D. Trumpas. – Jie turi kokaino fabrikus, suprantate? Ir tada jie mums parduoda savo kokainą... bet kas, kuris tai daro ir parduoda jį mūsų šalyje, gali būti užpultas... ne tik Venesuela.“
Atsakydamas į D. Trumpo komentarus, G. Petro pakvietė savo kolegą iš JAV atvykti į Kolumbiją ir savo akimis pamatyti, kaip „kasdien sunaikinamos devynios narkotikų laboratorijos, kad kokainas nepatektų į Jungtines Valstijas“.
G. Petro socialinių tinklų platformoje „X“ paskelbtame įraše teigė, kad nuo 2022 m., kai pradėjo eiti šalies vadovo pareigas, jis „be jokių raketų“ sunaikino 18,4 tūkst. tokių laboratorijų.
„Eikite su manimi, ir aš jums parodysiu, kaip jas naikinti, po vieną laboratoriją kas 40 minučių, bet negrasinkite mūsų suverenumui, nes pažadinsite jaguarą, – sakė Kolumbijos lyderis. – Bet kokie išpuoliai prieš mūsų suverenumą reiškia karą. Negadinkite du šimtmečius trunkančių diplomatinių santykių.“
„Jūs jau mane apšmeižėte. Neikite toliau tuo keliu. Jei kuri nors šalis padėjo užkirsti kelią tam, kad Šiaurės Amerikoje būtų suvartojama tūkstančiai tonų kokaino, tai yra Kolumbija.“
Bogotos ir Vašingtono santykiai pastaruoju metu smarkiai pablogėjo. JAV vyriausybė kaltina G. Petro tuo, kad jis nepakankamai ryžtingai kovoja su narkotikų karteliais, ir yra įvedusios prezidentui sankcijų.
