Kolumbijos prezidento rinkimuose Trumpo remiamas kandidatas žada glaudesnius ryšius su JAV

Abelardo de la Espriella, savo kampanijoje kalbantis apie griežtą kovą su nusikalstamumu, pareiškė, kad santykiai su Vašingtonu bus tokie, „kokių niekada anksčiau nebuvo“, jei birželio 21 dieną antrajame rinkimų ture jis nugalės kairiųjų pažiūrų senatorių Ivaną Cepedą.
A. de la Espriella netikėtai laimėjo sekmadienį vykusį pirmąjį prezidento rinkimų turą, surengtą su narkotikais susijusio partizanų smurto fone.
Kampanijoje pasirėmęs teisės ir tvarkos platforma, kuri atvedė dešiniuosius į valdžią visoje Lotynų Amerikoje, jis surinko daugiau nei 43 proc. balsų, palyginti su 41 proc., atitekusiu I. Cepedai.
Trečiojoje vietoje likusi konservatorė Paloma Valencia išreiškė paramą šiam dešiniajam šoumenui, užtikrindama jam palankiausią poziciją tapti kitu vienos artimiausių Vašingtono sąjungininkių Pietų Amerikoje prezidentu.
Savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas parašė, kad rinkimų rezultatai yra „labai svarbūs Kolumbijos ateičiai ir jos santykiams su Jungtinėmis Valstijomis“.
Kalbėdamas apie A. de la Espriellos „didžiulius pasiekimus gyvenime ir jo politinę paramą man asmeniškai“, D. Trumpas išreiškė „visišką ir absoliutų palaikymą“ save Kolumbijos „Tigru“ vadinančiam kandidatui.
D. Trumpo santykiai su kadenciją baigiančiu kairiųjų pažiūrų prezidentu Gustavo Petro pirmaisiais metais po sugrįžimo į Baltuosius rūmus buvo įtempti.
Abu lyderiai socialiniuose tinkluose apsikeitė aštriais pareiškimais dėl migracijos ir D. Trumpo kampanijos, nukreiptos prieš įtariamus narkotikų gabenimo laivus, veikiančius Lotynų Amerikoje.
„Kai viena šalis kišasi į kitos šalies sprendimus, laisvė miršta, – reaguodamas į D. Trumpo paramą vienam iš kandidatų parašė G. Petro. – Kviečiu visą Kolumbiją balsuoti visiškai laisvai.“
D. Trumpas anksčiau išjuokė G. Petro, pavadindamas jį „narkotikų lyderiu“, ir pritaikė jam sankcijas, tačiau vasarį G. Petro apsilankius Baltuosiuose rūmuose abu lyderiai santykius pagerino.
I. Cepeda pažadėjo tęsti G. Petro palikimą – siekti dialogo su ginkluotomis grupuotėmis, įskaitant narkotikų platintojus, ir mažinti nelygybę.
Bogotos teisėjas taip pat įpareigojo A. de la Espriellą per 48 valandas atsiprašyti už neva seksistinius komentarus, kuriuos jis išsakė praėjusį mėnesį duodamas interviu radijui.
Teismo sprendime teigiama, kad interviu metu, kurio iškarpos išplito socialiniuose tinkluose, A. de la Espriella parodė žurnalistei „asmeninę nuotrauką“, o tai buvo suprasta kaip „aiški seksualinė užuomina“.
Keturių vaikų tėvas, palaikantis glaudžius ryšius su evangelikų pamokslininkais, rinkimų kampanijos metu buvo kritikuojamas dėl virtinės homofobiškais ar seksistiškais laikomų pasisakymų.
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