Kongrese stringa Trumpo mokesčių įstatymo projektas

D. Trumpas siekia, kad Atstovų Rūmuose būtų galutinai patvirtintas Senate jau priimtas „Vienas didelis, gražus įstatymo projektas“, tačiau susiduria su pasipriešinimu visose savo susiskaldžiusios partijos pusėse dėl nuostatų, kurios, kaip numatoma, išaugins nacionalinę skolą ir duos pradžią istoriniam puolimui prieš socialinės apsaugos tinklą.

Išmušus vidurnakčiui (vietos, 7 val. Lietuvos laiku), Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas vis dar rengė svarbų procedūrinį balsavimą (tai paskutinė kliūtis prieš galutinį įstatymo projekto patvirtinimą) praėjus daugiau kaip dviem valandoms po to, kai jis buvo sušauktas. Kadangi nebuvo matyti jokių aiškių ženklų, kad bus išeita iš aklavietės, jo padėjėjai užkulisiuose rengė įtemptus susitikimus su maištininkais, kurie arba balsavo „prieš“, arba dar nebuvo atvykę į Atstovų Rūmų salę.

„Mes šįvakar pasieksime tikslą. Prie to dirbame ir labai teigiamai vertiname savo pažangą“, – Kapitolijuje žurnalistams sakė M. Johnsonas, pranešė „Politico“.

Didžiulis D. Trumpo įstatymas, kurį Atstovų Rūmai iš pradžių patvirtino gegužės mėnesį, antradienį vieno balso persvara buvo priimtas Senate, tačiau trečiadienį turėjo grįžti į žemuosius rūmus, kad būtų patvirtintos Senato pataisos. Šiuo paketu įgyvendinama daug D. Trumpo rinkiminės kampanijos pažadų, didinant karines išlaidas, finansuojant masinę migrantų deportavimo iniciatyvą ir skiriant 4,5 trln. dolerių (3,8 trln. eurų) jo pirmosios kadencijos mokesčių lengvatoms pratęsti.

Tačiau numatoma, kad šis paketas per dešimtmetį papildomais 3,4 trln. dolerių išaugins sparčiai didėjantį šalies deficitą ir kartu bus prastumti didžiausi sveikatos draudimo programos „Medicaid“ apkarpymai nuo jos sukūrimo septintajame dešimtmetyje. Kai kurie skaičiavimai rodo, kad sveikatos draudimo iš viso neteks 17 mln. žmonių, be to, gali tekti uždaryti daugybę kaimo vietovėse esančių ligoninių.

Nors nuosaikių pažiūrų politikai Atstovų Rūmuose nerimauja, kad apkarpymai pakenks jų perrinkimo perspektyvoms, fiskalinės drausmės šalininkai piktinasi, jog sutaupytų lėšų suma bus šimtais milijardų dolerių mažesnė, nei jiems buvo pažadėta.

M. Johnsonas greičiausiai gali prarasti tik tris įstatymų leidėjus iš daugiau nei dviejų dešimčių, kurie pareiškė esantys atviri galimybei atmesti D. Trumpo įstatymo projektą.