Korupcijos skandalai – išbandymas Zelenskiui

Trečiadienį buvo sustabdyti teisingumo ministro Hermano Haluščenkos, buvusio energetikos ministro, įgaliojimai, paaiškėjus, kad jis figūruoja tyrime dėl vieno iš pagrindinių V. Zelenskio sąjungininkų, kaltinamo organizavus 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos schemą energetikos sektoriuje.
Nors H. Haluščenka neigia bet kokius nusikaltimus, skandalas sukėlė pasipiktinimą, Rusijai prieš žiemą nuolat taikantis į Ukrainos elektros ir šilumos tinklus.
Šie iššūkiai kyla kritiniu V. Zelenskiui metu. V. Zelenskis išlieka populiarus ir beveik nekvestionuojamas nuo tada, kai 2022-ųjų vasarį Rusija įsiveržė į šalį.
Minimi iššūkiai taip pat rodo, kokioje sudėtingoje padėtyje yra atsidūrusi Ukraina, priversta balansuoti tarp valdžios centralizavimo, reikalingo karo metu, ir demokratinių reformų, būtinų norint įstoti į Europos Sąjungą (ES), įgyvendinimo.
Buvusio Ukrainos nacionalinio tinklo operatoriaus „Ukrenergo“ vadovo Volodymyro Kudryckio sulaikymas praėjusį mėnesį pakurstė kaltinimus, kad V. Zelenskio komanda naudojasi teismų sistema kaip ginklu kritikams įbauginti.
V. Kudryckis, kuris „Ukrenergo“ vadovavo iki 2024-ųjų, buvo sulaikytas dėl kaltinimų lėšų pasisavinimu. Tiek jis pats, tiek jo šalininkai atmeta kaltinimus ir vadina juos kerštu už kritiką Ukrainos energetinės sistemos gynybos nuo Rusijos atakų strategijai.
„Tai vien tik politinis reikalas. To nebūtų galėję įvykti be prezidento biuro įsikišimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė šiuo metu už užstatą paleistas V. Kudryckis. Jis teigė, kad yra paverstas atpirkimo ožiu.
Valdžia nori „pademonstruoti, kas nutiks, jei komentuosite opius klausimus“, pridūrė jis, atkreipdamas dėmesį į įtemptus santykius su šalies vadovybe.
„Jei padarysite ką nors, kas jiems nepatinka“
V. Kudryckis turi keletą aukšto rango rėmėjų.
Verslo ombudsmenas Romanas Waschukas teigė, kad įrodymai „atrodo gana silpni“ ir perspėjo „nesitaikyti į žmones už tai, kad jie tiesiog atlieka įprastas įmonės funkcijas“.
Opozicijos įstatymų leidėja Ina Sovsun AFP sakė, kad tai yra strategijos, kuria siekiama pasitelkti baudžiamuosius tyrimus žmonėms nutildyti, dalis.
„Taigi, žinote, kad prieš jus yra iškelta byla, ir kad jie bandys ja pasinaudoti, jei padarysite ką nors, kas jiems nepatinka“, – sakė ji.
Praėjusią savaitę AFP paklaustas apie šią bylą, V. Zelenskis atsakė, kad tai klausimas, kurį turi spręsti teismai, tačiau V. Kudryckis „buvo didelės sistemos vadovas ir ta sistema turėjo mums užtikrinti energiją“. „Jis turėjo tai padaryti“, – pridūrė prezidentas.
Elektros tinklams nukentėjus nuo Rusijos atakų, kaltinimai, kad Kyjivas galėjo labiau pasistengti apsaugoti sistemą, yra itin jautrūs.
Be teismo bylų, šią savaitę kilę įtarimai dėl didelio masto korupcijos skandalo, su kuriuo siejamas prezidento įkurtos prodiuserinės kompanijos bendrasavininkis Timūras Mindičius, pakurstė susirūpinimą dėl valdžios centralizacijos tęsiantis karui.
V. Zelenskio biuras šią vasarą bandė atimti dviejų bylą tiriančių ir baudžiamąjį persekiojimą vykdančių agentūrų – Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Specializuotos kovos su korupcija prokuratūros (SAPO) – institucinį nepriklausomumą.
Ši dinamika reiškia iššūkį Briuseliui, kuris remia Ukrainos siekį prisijungti prie ES, tačiau spaudžia Kyjivą tęsti demokratines reformas, jei šis nori prisijungti prie bloko.
Nuo Sovietų Sąjungos žlugimo Ukrainą kamavo korupcijos skandalai, o kyšininkavimas ir teisinės valstybės principo pažeidžiamumas yra pagrindiniai Kyjivo siekio įstoti į ES trukdžiai.
Nors Briuselis gyrė nuo 2014-ųjų revoliucijos padarytą pažangą, naujausioje stebėsenos ataskaitoje teigiama: „Teismų ir prokuratūros tarnybos sąžiningumas, meritokratija ir pajėgumai (...) išlieka silpni.“
„Žmonės bijo“
Aktyvistai atkreipia dėmesį ir į kitus atvejus.
V. Zelenskio pirmtakas ir politinis varžovas Petro Porošenka anksčiau šiais metais buvo apkaltintas korupcija, bet pats tai pasmerkė kaip politiškai motyvuotą žingsnį.
Be to, Ukrainos prezidentas iš Odesos mero Henadijaus Truchanovo atėmė Ukrainos pilietybę dėl įtarimų, kad jis turėjo Rusijos pasą. H. Truchanovas tai neigia.
Net kai kurie jo kritikai teigė, kad V. Zelenskio biuras bando sugriežtinti opozicijos valdomos srities kontrolę.
Vienas NABU detektyvas Ruslanas Mahamedrasulovas tebėra sulaikytas dėl kaltinimų valstybės agresorės rėmimu. Įtariama, kad jis palaikė verslo ryšius su Rusija.
Jo šalininkai teigia, kad byla yra sufabrikuota ir kad tai kerštas už jo darbą tiriant šią savaitę į viešumą iškilusį skandalą.
Kai kurie kiti NABU darbuotojai buvo sulaikyti arba jų namuose buvo atliktos kratos, taip didinant spaudimą agentūrai.
„Kai kurie žmonės bijo. Bet jei kalbame apie NABU generalinį štabą, dauguma jų yra labai motyvuoti“, – AFP sakė vadovas Semenas Kryvonosas.
Kyla vis didesnis nerimas dėl galimos V. Zelenskio reakcijos.
„Dabar kyla klausimas, kokia bus jų reakcija, – sakė Ukrainos Kovos su korupcija veiksmų centro – pilietinės visuomenės organizacijos – vykdomoji direktorė Daria Kaleniuk. – Ar Zelenskis nuspręs apsaugoti savo artimiausią aplinką ir pulti.“
Naujausi komentarai