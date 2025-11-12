 Korupcijos skandalas Ukrainoje: nuo pareigų nušalintas ministras

Korupcijos skandalas Ukrainoje: nuo pareigų nušalintas ministras

2025-11-12 10:02
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ukrainos ministrų kabinetas nusprendė nušalinti Germaną Galuščenką nuo šalies teisingumo ministro pareigų, platformoje „Telegram“ paskelbė ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.

Korupcijos skandalas Ukrainoje: nuo pareigų nušalintas ministras
Korupcijos skandalas Ukrainoje: nuo pareigų nušalintas ministras / Scanpix nuotr.

„Šįryt surengėme neeilinį vyriausybės posėdį. Nusprendėme nušalinti Germaną Galuščenką nuo teisingumo ministro pareigų“, – parašė J. Svyrydenko ir kartu pridūrė, kad ministrų kabinetas ministro pareigas perleido teisingumo viceministrei europinės integracijos klausimais Liudmylai Suhak.

Lapkričio 10 d. Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Tyrėjai nustatė, kad nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė plačią korupcijos schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.

Vienas su tyrimu susipažinęs šaltinis nurodė, kad NABU atliko kratas patalpose, susijusiose su verslininku, studijos „Kvartal 95“ bendraturčiu Tymuru Mindičiumi, ir teisingumo ministro G. Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, rezidencijoje.

Lapkričio 11 d. teisėsaugos pareigūnai byloje dėl korupcijos energetikos sektoriuje sulaikė penkis asmenis, o dar septyniems patvirtino įtarimus. Tarp jų – verslininkas, vadovavęs nusikalstamai organizacijai, buvęs energetikos ministro patarėjas, „Energoatom“ vykdomasis direktorius, atsakingas už fizinę apsaugą ir saugumą, ir keturi darbuotojai, siejami su pinigų plovimu.

Aukščiausiojoje Radoje buvo užregistruotas projektas, kuriuo siūloma atleisti G. Galuščenką iš teisingumo ministro pareigų. Teisingumo ministerija patvirtino, kad, vykstant baudžiamajam procesui, buvo atlikti tyrimo veiksmai, susiję su G. Galuščenka.

Šiame straipsnyje:
Ukraina
korupcijos skandalas
Germanas Galuščenka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
????
"Bijok ne priešų, bijok draugų". Pati rusija buvo ir "draugas", ir "motina". Bet ji buvo baisi pamotė, blogesnė už pasakų pamotes. Pats didžiausias priešas yra godumas, beveik niekas prieš jį neatsilaiko, tai yra teisiniais terminais kalbant - nenugalima jėga. Ji valdo ir pačius aukščiausius politikus, religinius vadovus. O baisesnio žvėries už vieną bažnyčią, kuri vykdė inkviziciją, nebuvo ir negali būti, ji taip pat iš godumo turtui naikino konkurentus. Dabar aiškėja, kad ta bažnyčia suklastojo ir savo kilmę, ir dokumentus (bibliją), išsižadėjo pradinių lozungų apie žemiškų turtų atsisakymą, bet turtingiausia tapo pati ir galimai tebėra. Tai kaip kiti bus šventesni?
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų