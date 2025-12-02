 Kremliuje – Putino derybos su JAV delegacija

2025-12-02 19:14
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pradėjo derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo su JAV pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), pranešė valstybinė televizija.

Kremliuje – Putino derybos su JAV delegacija / Scanpix nuotr.

