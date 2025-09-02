 Kremlius: Putinas niekam nežadėjo, kad susitiks su Zelenskiu

Kremlius: Putinas niekam nežadėjo, kad susitiks su Zelenskiu

2025-09-02 14:11
BNS inf.

Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas antradienį paprieštaravo Donaldo Trumpo teiginiams tikindamas, jog nebuvo jokio susitarimo tarp JAV ir Rusijos prezidentų dėl rusų lyderio Vladimiro Putino susitikimo su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu.

Kremlius: Putinas niekam nežadėjo, kad susitiks su Zelenskiu
Kremlius: Putinas niekam nežadėjo, kad susitiks su Zelenskiu / Scanpix nuotr.

Jį cituoja portalas „The Kyiv Independent“.

Jungtinių Valstijų prezidentas rugpjūčio 19 dieną tvirtino, jog pradėjo organizuoti susitikimą tarp V. Putino ir V. Zelenskio, o vėliau galimos ir trišalės derybos.

„Dabar vyksta kalbos dėl trišalio susitikimo, susitikimo tarp Putino ir Zelenskio. Tiksliai, kiek žinau, nebuvo jokio susitarimo tarp Putino ir Trumpo dėl šito“, – Rusijos propagandistui Pavelui Zarubinui teigė J. Ušakovas.

Kremliaus atstovas tai pasakė po to, kai baigėsi dar vienas D. Trumpo paskirtas galutinis terminas, iki kurio Maskva turėjo imtis veiksmų karui sustabdyti.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
zelenskio putino susitikimas

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų