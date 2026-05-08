Kremlius: Rusija patvirtina paliaubas ir apsikeitimą karo belaisviais su Ukraina

„Patvirtinu, kad Rusijos pusei yra priimtina JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ką tik pasiūlyta iniciatyva dėl paliaubų apsikeitimui karo belaisviais tarp Rusijos ir Ukrainos“, – žurnalistams pareiškė Kremliaus patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas.
JAV prezidentas kiek anksčiau penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja trijų dienų paliaubos, ir pareiškė tikįs, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Rusijos ir Ukrainos Kare bus TRIJŲ DIENŲ PALIAUBOS (gegužės 9, 10 ir 11 dienomis)“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Šį prašymą tiesiogiai pateikiau aš pats ir labai vertinu tai, kad prezidentas Vladimiras Putinas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis su juo sutiko“, – pažymėjo JAV prezidentas.
„Tikėtina, tai bus labai ilgo, mirtino ir sunkiai kovoto karo pabaigos pradžia“, – parašė jis.
JAV prezidentas taip pat pranešė, kad Ukraina ir Rusija apsikeis po tūkstantį belaisvių.
Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį įsakė kariuomenei nepulti Maskvos Raudonosios aikštės per Antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją.
„Parado metu (2026 metų gegužės 9-ąją nuo 10 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku) Raudonosios aikštės rajonas išbraukiamas iš Ukrainos ginklų panaudojimo plano“, – teigiama prezidento svetainėje paskelbtame potvarkyje.
