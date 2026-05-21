Kūno kalbos ekspertė atskleidė įdomią detalę Putino ir Xi Jinpingo susitikime

Tarptautinės diplomatijos ekspertai dabartinį sudėtingą laikotarpį dažnai apibūdina kaip „daugiapolę“ pasaulio tvarką, tačiau pastarosios savaitės parodė, kad mūsų pasaulis iš tikrųjų gali turėti tik vieną politinės galios polį.
Tai – didžiausia (pagal gyventojų skaičių) pasaulio valstybė Kinija, kuriai pavyksta išlaikyti kylančios pasaulio supervalstybės poziciją neįsiveliant į nepopuliarius ir mirtinus karus. Tuo ji skiriasi nuo abiejų savo varžovių – Rusijos ir JAV.
Nominaliai komunistinė šalis, vadovaujama prezidento Xi Jinpingo, pastarosiomis savaitėmis demonstravo savo, kaip stabilios pasaulinės galybės, poziciją, per kelias savaites priimdama svarbius D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino valstybinius vizitus.
Šie du vizitai buvo labai panašūs: tiek Kinijos liaudies išsivadavimo armijos choreografija, tiek džiūgaujančios vaikų minios tiek D. Trumpo, tiek V. Putino atveju išliko tokios pačios. Vienintelis didelis skirtumas buvo jų kūno kalba.
Kalbėdama su „UNILAD“, kūno kalbos ekspertė Beth Dawson paaiškino, kaip V. Putino elgsena atskleidžia, kad Kinija su Rusija elgiasi kitaip nei su JAV.
Ji teigė: „Vladimiro Putino ir Xi Jinpingo rankos paspaudimas BBC vaizdo įraše yra trumpas, tačiau neverbaliniu lygmeniu jame vyksta labai daug dalykų.“
Tai nėra atsitiktinumas. Ekspertės teigimu, viskas buvo suplanuota iš anksto: „Tai neabejotinai surežisuota. Abu lyderiai artėja panašiu tempu, išlaiko tiesioginį akių kontaktą, stovi tiesiai vienas priešais kitą, linkteli galvomis ir atsigręžia į spaudą. Visa tai signalizuoja apie abipusę pagarbą ir politinį susitelkimą, o ne apie įtampą ar vieno žmogaus dominavimą prieš kitą.“
Pats rankos paspaudimas yra tvirtas, bet kontroliuojamas – nė vienas iš vyrų neatrodo per stipriai suspaudęs ar traukiantis kitą į save. Kūno kalbos prasme tai svarbu, nes dominuoti linkę lyderiai kartais naudoja rankos paspaudimą kaip galios demonstraciją. Šiuo atveju energija labiau primena „strateginius lygiaverčius partnerius“.
Ekspertė paaiškino: „Xi Jinpingas savo laikyseną išlaiko itin santūrią. Jis garsėja tuo, kad viešuose renginiuose labai ribotai reiškia emocijas. Jis retai plačiai šypsosi ar naudoja didelius gestus. Šiame vaizdo įraše jo rami veido išraiška ir kontroliuojami judesiai sustiprina disciplinos ir autoriteto įvaizdį. Tai taip pat yra jo pagrindinis bendravimo stilius, todėl čia nėra jokių staigmenų.“
Kūno kalbos ekspertė B. Dawson tęsė: „Putinas demonstruoja tokį patį santūrumą. Jis taip pat linkęs rinktis smulkius gestus ir kontroliuojamas veido išraiškas. Jis per daug nesilenkia į priekį ir neįsiveržia į Xi Jinpingo asmeninę erdvę. Tas abipusis santūrumas sukuria tam tikrą „šalto solidarumo“ atmosferą.“
„Viena įdomi detalė yra rankos paspaudimo trukmė ir tempas. Jis trunka lygiai tiek, kiek reikia kameroms, bet ne taip ilgai, kad taptų asmeniškas. Diplomatiškai jie siunčia žinutę: „mes esame vienoje pusėje“, tačiau „čia kalbama apie politiką ir galią, o ne apie šilumą“. Fotografuojantis abu lyderiai šiek tiek pasuka kūnus į išorę, kad žiniasklaida galėtų aiškiai užfiksuoti rankos paspaudimą. Tai skirta daugiausia tarptautinei auditorijai.“
Tačiau, kaip ir visuose didžiųjų valstybių susitikimuose, svarbiausia ne tai, kokios yra žmogaus idėjos, o tai, kaip jie demonstruoja savo galią.
B. Dawson sakė: „Žvelgiant iš elgsenos analizės perspektyvos, ši sąveika transliuoja stabilumą, abipusę strateginę priklausomybę ir kontroliuojamą pasitikėjimą savimi. Ko mes nematome – tai nuoširdžių, atsipalaidavusių santykių. Palyginkite tai su lyderiais, kurie paliečia alkūnę, natūraliai juokiasi ar pakeičia pozą. Čia viskas yra labai apgalvota ir ceremoninga. Čia esama ir platesnio geopolitinio sluoksnio, nes šie susitikimai yra skirti vizualiai sustiprinti Kinijos ir Rusijos partnerystę įtampos su Vakarų šalimis laikotarpiu. Net ir rankos paspaudimas yra labai simboliškas!“
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