Kyjivo pareigūnas AFP: Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį perleisti Rusijai Donbaso sritį

Šaltinis pridūrė, kad derybos su D. Trumpu buvo „įtemptos ir nelengvos“, o diplomatinės pastangos užbaigti karą atrodė vilkinamos ir „nejudančios iš vietos".
Praėjusią savaitę V. Zelenskis susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose, kad dar kartą paprašytų JAV raketų „Tomahawk“, tikėdamasis pasinaudoti didėjančiu JAV prezidento nusivylimu Rusijos vadovu po jokių reikšmingų rezultatų nedavusių jų derybų Aliaskoje.
Tačiau ukrainiečių lyderis liko tuščiomis rankomis, D. Trumpui, kuris ankstesnę dieną kalbėjosi su V. Putinu, atmetus jo prašymą dėl tolimojo nuotolio „Tomahawk“ raketų ir spaudžiant jį sudaryti susitarimą.
„Taip, tai tiesa“, – AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, paklaustas, ar D. Trumpas ragino V. Zelenskį išvesti karius iš šiuo metu Kyjivo pajėgų dar kontroliuojamų teritorijų.
Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su V. Zelenskiu D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad susitikimas buvo „labai įdomus ir šiltas, bet aš jam pasakiau, kaip ir primygtinai pasiūliau prezidentui Putinui, kad atėjo laikas sustabdyti žudynes ir sudaryti SUSITARIMĄ!“
D. Trumpas pažadėjo nutraukti trejus su puse metų trunkančią Rusijos invaziją per „24 valandas“ nuo savo inauguracijos sausį, tačiau jam nepavyko iš V. Putino išgauti jokių didesnių susitarimų dėl Ukrainos.
Jo pozicija dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ne kartą keitėsi po pokalbių su V. Putinu ir V. Zelenskiu.