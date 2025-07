Kylanti JAV Demokratų partijos žvaigždė kolegas ragina susikaupti

Populiariausias gubernatorius iš Demokratų partijos visoje šalyje griežtai kritikuoja praėjusią savaitę JAV Kongrese priimtą, JAV prezidento aktyviai proteguotą „didelį, gražų įstatymą“, dėl kurio, A. Beshearo teigimu, vien Kentukyje sveikatos draudimo neteks 200 tūkst. žmonių, ir kuris turės plačių ekonominių pasekmių.

Kentukio gubernatorius ragina tiek kolegas demokratus, tiek oponentus respublikonus susikaupti ir sutelkti dėmesį į dalykus, kurie žmonėms iš tiesų svarbūs: politikos, anot jo, tarp to nėra.

„Manau, kad kai žmonės atsibunda ryte, jie nemąsto apie politiką. Manau, kad mes jiems tai primetame, bet jie apie ją nemąsto. Jie galvoja apie savo darbą ir apie tai, ar uždirba pakankamai, kad išlaikytų savo šeimą. Jie galvoja apie savo, savo tėvų ar vaikų artimiausią apsilankymą pas gydytoją. Jie galvoja apie kelius ir tiltus, kuriais važinėja kasdien. Jie galvoja apie mokyklas, į kurias veža savo vaikus, ir apie tai, ar jaučiasi saugūs savo bendruomenėje“, – trečiadienį JAV žurnalo „The New Yorker“ tinklalaidei „The Political Scene“ sakė A. Beshearas.

Norėdama laimėti rinkimuose, Demokratų partija, pasak jo, amerikiečiams turi pasiųsti paprastą ir aiškią žinutę – įsipareigoti padaryti daugiau dėl jų gerovės nei kiti.

„Mums reikia žinutės, kuria galėtų tikėti visi amerikiečiai ir kuri visiems jiems būtų aktuali. O ji yra tokia: mes dirbsime sunkiau nei bet kas kitas, kad jūs turėtumėte geresnį darbą, kad galėtumėte sau leisti tai, ko reikia jūsų šeimai“, – teigia politikas.

Paklaustas apie galimybę dalyvauti 2028 m. JAV prezidento rinkimuose, Kentukio gubernatorius žada artimiausius dvejus metus sutelkti dėmesį į D. Trumpo „didelio, bjauraus įstatymo“ padarinių švelninimą savo valstijoje, o kandidatavimo į prezidentus klausimą sau iškelti tada, kai tam ateis laikas.

Griežtai kritikuoja D. Trumpo „didelį, bjaurų įstatymą“

JAV Kongreso praėjusią savaitę patvirtintame ir pompastiškos ceremonijos metu Baltuosiuose rūmuose D. Trumpo pasirašytame milžiniškos apimties mokesčių ir išlaidų įstatymų pakete, kurį pats JAV prezidentas pakrikštijo „dideliu, gražiu įstatymu“, žadami mažesni mokesčiai, didesnės išlaidos kariuomenei ir didžiulis finansavimas migrantų deportacijos programai. Tačiau taip pat nerimaujama, kad šis įstatymų paketas JAV deficitą gali padidinti 3,4 trilijonų dolerių per ateinantį dešimtmetį. Juo taip pat mažinamas finansavimas federalinei maisto paramos programai ir sveikatos draudimo schemai „Medicaid“ mažai uždirbantiems amerikiečiams: skaičiuojama, kad apie 17 mln. žmonių gali prarasti sveikatos draudimą. Dėl to taip pat gali užsidaryti ir regionuose veikiančios ligoninės.

A. Beshearui prezidento D. Trumpo ir kai kurių respublikonų džiūgavimai priėmus šį įstatymų paketą atrodo visiškai nesuprantami.

„Jei Donaldas Trumpas šiandien jaučiasi gerai, tai todėl, kad jis sutelkęs dėmesį į save ir į tai, ką laiko savo pergalėmis, o ne į tai, ką daro Amerikos žmonėms. Jo didelis, bjaurus įstatymas yra ataka prieš Amerikos kaimiškų regionų žmones ir prieš mano valstiją, Kentukį. Jei pažvelgsite į jo pražūtingą poveikį, aš niekada nemačiau, kad kažkas panašaus būtų priimta Kongrese. Anksčiau žmonės labiau rūpinosi savo rinkėjais nei tuo, ar įtinka prezidentui“, – tinklalaidėje sakė jis „The New Yorker“ žurnalistei Tyler Foggatt.

A. Beshearo teigimu, vien jo valstijoje dėl šio sprendimo 200 tūkst. žmonių gali netekti prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų, taip pat gali užsidaryti 35 ligoninės kaimiškose vietovėse.

„Kyla pavojus dviem šimtams tūkstančių žmonių prarasti sveikatos draudimą. Tai žmonės, kurie gali susirgti vėžiu ir kuriems reikės gydymo. Tai vaikai, senjorai. Prarasime daugiau nei dvidešimt tūkstančių darbo vietų sveikatos priežiūros srityje. Tai žmonės, kurie dirba daugiausia kaimo vietovėse, neliks ir visų jų pajamų, kurios cirkuliuoja vietos ekonomikoje. Be to, užsidarys 35 kaimo ligoninės. Tai reiškia, kad Kentukio ar kaimo vietovėse gyvenantys amerikiečiai, nepriklausomai nuo to, ar jie apdrausti privačiu draudimu, ar „Medicaid“, turės važiuoti kelias valandas, kad galėtų apsilankyti pas gydytoją; turės važiuoti kelias valandas, kad galėtų nuvežti savo vaikus pas gydytoją; turės važiuoti kelias valandas, kad galėtų nuvežti savo tėvus pas gydytoją“, – sakė Kentukio gubernatorius.

„O ką jau kalbėti apie tai, kad Donaldo Trumpo įstatymo projektas privers senjorus ir vaikus eiti miegoti ir atsibusti išalkusius. Jis padidins nacionalinę skolą trilijonais dolerių. Jis sugriaus valstijų biudžetus. Taigi, visi, kas džiaugiasi, kad toks įstatymas bus priimtas, turėtų permąstyti savo gyvenimą“, – piktinosi A. Beshearas.

Politikas pažėrė kritikos ir šio įstatymo projekto nepalaikiusiems respublikonams Kongreso nariams iš savo valstijos – senatoriui Randui Paului ir Atstovų rūmų nariui Thomasui Massie.

„Aš vertinu Thomasą Massie ir Randą Paulą už tai, kad jie buvo pasiryžę pasipriešinti prezidentui ir nesutikti su juo, bet žinote ką: toks jų darbas. Kiekvieno Kongreso ar Senato nario darbas – atstovauti savo rinkimų apygardos gyventojams. Manau, kad R. Paulas ir Th. Massie balsavo prieš šį įstatymą, nes jis padidina valstybės skolą trilijonais dolerių. Tai yra gera priežastis balsuoti prieš šį įstatymą. Tačiau jie nebalsavo prieš šį įstatymą dėl žalos, kurią jis daro Kentukio gyventojams. O būtent tai jie ir turėtų daryti. Ir tai turėtų daryti kiekvienas Kongreso narys. (...) (Šis įstatymas – ELTA) įeis į istoriją kaip respublikonų Atstovų rūmų narių ir senatorių balsavimas, padaręs tiesioginę žalą jų (atstovaujamos valstijos – ELTA) ekonomikai ir žmonėms“, – pabrėžė Kentukio gubernatorius.

Rinkimus laimi įsipareigojimas palengvinti žmonių kasdienį gyvenimą

Pasak A. Beshearo, šio įstatymo projekto ekonominės pasekmės bus itin skaudžios tiek jo valstijai, tiek visai šaliai, o gyventojai tikrai supras, kas dėl to kaltas.

„Jei tavo vietovėje uždaroma kaimo ligoninė, dingsta šimtai, jeigu ne tūkstančiai darbo vietų, ir staiga restoranas, kavinė ir bankas nebegali apmokėti sąskaitų, tu suprasi, kad šią ligoninę uždarė prezidentas ir jo bjaurus įstatymas. Manau, kad demokratai tikrai akcentuoja (sveikatos – ELTA) draudimo praradimą, bet, mano nuomone, nepakankamai pabrėžiami sunkūs ekonominiai padariniai, kuriuos (šis įstatymas – ELTA) sukels. Prezidentas ir Kongreso respublikonai tiesiog atleidžia šimtus tūkstančių sveikatos priežiūros darbuotojų visoje šalyje. O dėl ko? Pagal šį įstatymą, jei neturi pajamų, jei praradai darbą, mokesčių lengvatų tu negausi“, – pažymėjo A. Beshearas.

Anot jo, norėdama laimėti rinkimus, Demokratų partija, kaip, beje, ir oponentai respublikonai, turi susikaupti ir sutelkti dėmesį būtent į ekonominius, žmonių gerovės didinimo klausimus.

„Visų pirma, reikia susikoncentruoti. Manau, kad kai žmonės atsibunda ryte, jie nemąsto apie politiką. Manau, kad mes jiems tai primetame, bet jie apie ją nemąsto. Jie galvoja apie savo darbą ir apie tai, ar uždirba pakankamai, kad išlaikytų savo šeimą. Jie galvoja apie savo, savo tėvų ar vaikų artimiausią apsilankymą pas gydytoją. Jie galvoja apie kelius ir tiltus, kuriais važinėja kasdien. Jie galvoja apie mokyklas, į kurias veža savo vaikus, ir apie tai, ar jaučiasi saugūs savo bendruomenėje. Demokratų partija ir visi mūsų kandidatai turi skirti aštuoniasdešimt procentų savo laiko šiems klausimams. Taip, yra daug kitų svarbių klausimų, bet jei jūs nerimaujate dėl to, kaip sumokėti už vaiko vaistus, sunku susikoncentruoti į kitus dalykus“, – sakė jis.

„Vienas iš dalykų, kurį turime pripažinti, yra tai, kad žmonės nėra tokie politiški, kaip esame linkę manyti. Jie tiesiog desperatiškai nori geresnio gyvenimo“, – kartojo A. Beshearas.

„Mums reikia žinutės, kuria galėtų tikėti visi amerikiečiai ir kuri visiems jiems būtų aktuali. O ji yra tokia: mes dirbsime sunkiau nei bet kas kitas, kad jūs turėtumėte geresnį darbą, kad galėtumėte sau leisti tai, ko reikia jūsų šeimai“, – teigė jis.

Kentukio gubernatoriaus teigimu, būtent dėl aiškaus pažado gerinti žmonių gyvenimus JAV prezidento rinkimus antrąkart laimėjo D. Trumpas, ir būtent dėl to Demokratų partijos išankstiniuose kandidatų į Niujorko merus rinkimuose pergalę pasiekė socialistinių pažiūrų kandidatas Zohranas Mamdanis.

„Manau, kad (Z. Mamdanis – ELTA) laimėjo išankstinius rinkimus dėl tos pačios priežasties, dėl kurios Donaldas Trumpas laimėjo prezidento rinkimus. Žmonės patikėjo, kad jie labiau nei jų oponentai rūpinosi įperkamumu, galimybėmis sumokėti nuomą, vaikų priežiūros išlaidomis, kasmėnesinėmis sąskaitomis. Žinote, Donaldas Trumpas įtikino žmones – klaidingai, – kad viceprezidentė buvo išsiblaškiusi dėl šimto įvairių klausimų, bet jis buvo sutelkęs dėmesį į tai, kaip nors truputį palengvinti sąskaitų apmokėjimą. Ir aš tikrai manau, kad Niujorke tas kandidatas daugiau ir dažniau kalbėjo apie žmonių sunkumus ir sąskaitų apmokėjimą“, – sakė A. Beshearas.

Tad demokratams, anot jo, turėtų būti aišku, į ką reikėtų sutelkti dėmesį ruošiantis rinkimams, ir kad po to būtina išnaudoti progą savo pažadus įgyvendinti.

„Demokratai turėtų iš to padaryti išvadą, kad Amerikos žmonės ir Niujorko gyventojai nori, kad valdžioje būtų žmonės, kurie yra sutelkę dėmesį, nepaprastai sutelkę dėmesį į jų gyvenimo gerinimą. Šiuo metu tai reiškia išlaidų mažinimą, didesnių atlyginimų kūrimą, ir mes turėtume pasimokyti iš sėkmingų kandidatų, kurie apie tai kalba, iš to, kaip jie apie tai kalba. Tačiau svarbiausia yra tai, kad po rinkimų turime įvykdyti savo pažadus“, – teigė jis.

Galimybę kandidatuoti į prezidentus svarstys vėliau

Artimiausius dvejus metus Kentukio gubernatorius žada daryti viską, kad sušvelnintų D. Trumpo „didelio, bjauraus įstatymo“ padarinius, o po to, parodydamas respublikonų sprendimų žalą, padėtų kitiems Demokratų partijos kandidatams laimėti rinkimus.

„Mes padarysime viską, kas įmanoma, kad padėtume savo žmonėms, tačiau federalinė valdžia ir prezidentas priėmė įstatymą, kuris yra nepaprastai žalingas. Tai smūgis į paširdžius ar į veidą Amerikos kaimiškiems regionams“, – pabrėžė A. Beshearas.

„Taigi šiais metais visą savo dėmesį skirsiu savo žmonėms Kentukyje. Kitais metais darysiu tą patį, be to, esu Demokratų gubernatorių asociacijos pirmininkas, todėl mes kovosime su visais respublikonų gubernatoriais, kurie atsisako ginti savo valstijas, kurios taip pat praras sveikatos priežiūros darbuotojus, kurios taip pat praras kaimo ligonines, kurios taip pat praras (sveikatos – ELTA) draudimą, ir mes laimėsime daug rinkimų, kur žmonės mūsų pergalės nesitiki“, – sakė jis.

„O po kurio laiko susėsime ir aptarsime, ko mums iš tikrųjų reikia. Mums reikia žmogaus, kuris galėtų pagydyti šią šalį, vėl mus suvienyti. Kad nebūtų nuolatinės (priešpriešos – ELTA) tarp „mūsų“ ir „jų“. Aš svarstysiu, ar tas esu kandidatas, kuris gali tai padaryti, ar yra kitas kandidatas, kuris gali tai padaryti. Jei tai bus kitas kandidatas, jis gaus visą mano paramą, nes aš myliu šią šalį labiau nei už viską, ir mes tiesiog privalome ją vėl padaryti geresnę ateities kartoms“, – pabrėžė A. Beshearas.

A. Beshearas respublikonams įprastai palankioje Kentukio valstijoje 2015 m. nedidele balsų persvara buvo išrinktas generaliniu prokuroru, 2019 m. taip pat nedidele balsų persvara laimėjo valstijos gubernatoriaus rinkimus, o 2023 m. į šį postą buvo perrinktas jau gana didele balsų persvara.