Latvija pasirengusi prireikus išardyti geležinkelio bėgius prie rytinės sienos

„Jei karinė grėsmė padidės, neatmetame kelių ir geležinkelių išardymo“, – sakė ministras. A. Sprūdas paaiškino, kad tiek Karinė taryba, tiek Susisiekimo ministerija pateikė apibendrintas išvadas šiuo klausimu.
„Pagrindiniai principai aiškūs. Į šį patarimą reikia atsižvelgti. Joks okupacinis karinis traukinys neįvažiuos į Latvijos teritoriją“, – atsakė ministras į klausimą, ar rytinės sienos stiprinimas apima geležinkelio bėgių išardymą pasienyje su Rusija ir Baltarusija.
Ministras taip pat buvo paklaustas apie Vokietijos laikraščio „Welt“ pranešimą, kad NATO planuoja gerokai padidinti ginklų ir šaudmenų atsargas savo rytiniame flange ir sukurti naują gynybos zoną, bei ką naujo tai reikštų Latvijai. A. Sprūdas paaiškino, kad esama pažangos tariantis su sąjungininkėmis keliais svarbiais klausimais, siekiant sustiprinti rytinę sieną. Ministras pažadėjo, kad kai tik visuomenei reikės papildomų paaiškinimų, informacija bus pateikta.
Anksčiau Latvijos parlamentas atmetė opozicinio Nacionalinio susivienijimo pasiūlymą išardyti geležinkelio infrastruktūrą prie Latvijos ir Rusijos sienos.
Tačiau kelioms Latvijos ministerijoms ir saugumo institucijoms pavesta iki metų pabaigos parengti nuomonę, kaip geležinkelio bėgių prie Rusijos sienos išardymas atsilieptų Latvijai. Be to, Baltijos šalių prezidentai pabrėžė, kad tai turėtų būti bendras sprendimas.
Anksčiau A. Sprūdas sakė, kad jeigu karinių ekspertų ir saugumo institucijų nuomonė parodys, jog geležinkelio bėgių prie rytinės sienos išardymas yra veiksmingiausias būdas garantuoti Latvijos saugumą, į šią rekomendaciją bus atsižvelgta koordinuojant Baltijos šalių veiksmus.
Latvijos ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas gruodžio pradžioje pareiškė, kad Latvijos kariuomenė jau turi geležinkelio infrastruktūros blokavimo planus karinės grėsmės atveju.
