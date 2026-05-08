Latvijoje nutraukta antrojo drono paieška

NBS toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis ketvirtadienio rytą LETA sakė, kad dronas galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rėzeknės savivaldybėje. Ketvirtadienio vakarą NBS nekomentavo, kurioje apskrityje ir savivaldybėje dronas galėjo nusileisti.
Nepaisant to, kad NBS turima informacija rodo, jog dronas nukrito, orlaivis greičiausiai yra sprogus. Atsižvelgdamos į tai, NBS primygtinai ragina visuomenę, radus droną, nedelsiant skambinti numeriu 112 ir laikytis atokiau nuo vietos.
Kaip pranešta, ketvirtadienio paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, iš kurių bent vienas nukrito Rėzeknėje ir apgadino naftos saugyklą.
Šiuo metu žinoma, kad nukrito du dronai.
Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų prašymu Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba (VUGD) 4.09 val. vietos (ir Lietuvos) laiku išsiuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus Ludzoje, Balvuose, o 4.43 val. – Rėzeknės regione. Apie 8.30 val. ginkluotosios pajėgos paskelbė pavojaus pabaigą.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos teigė, kad tęsiantis Rusijos agresijai Ukrainoje, išlieka tikimybė, jog užsienio dronų patekimo į Latvijos oro erdvę ar priartėjimo prie jos atvejai gali pasikartoti.
Naujausi komentarai