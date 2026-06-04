Latvijos saugumo tarnyba: Rusija stiprina teisinį karą prieš Vakarus

Pasak Latvijos saugumo tarnybos, imdamasi teisinių priemonių prieš Baltijos šalis, Rusija siekia daryti joms tarptautinį spaudimą ir, sekdama Irano pavyzdžiu, formuoti vieningą sau palankių šalių poziciją.
SAB ataskaitoje pabrėžiama, kad Maskva gali naudoti teisinius argumentus kaip pretekstą ir pateisinimą intensyvesnei agresyviai veiklai ar net galimai konfrontacijai su NATO.
Vienas iš praktinių būdų, kuriais Rusija bando daryti spaudimą Vakarų šalims, pasak SAB, yra skundų prieš jas pateikimas tarptautiniuose teismuose.
Kaip praėjusią savaitę rašė ELTA, Rusijos valstybinės žiniasklaidos teigimu, dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse Maskva kreipsis į JT Teisingumo Teismą. Rusijos užsienio reikalų ministerija laikraščiui „Izvestija“ aiškino dedanti pastangas atkreipti JT dėmesį į, pasak jos, represijas prieš viešus asmenis ir rusakalbių gyventojų žmogaus teisių gynėjus Baltijos šalyse, „kitokios nuomonės“ slopinimą ir kitus rusų mažumų teisių suvaržymus.
Nors pareiškimai dėl tariamų šios visuomenės dalies teisių pažeidimų nuolat naudojami Rusijos propagandoje ir valdžios atstovų retorikoje, oficialus skundas JT Teisingumo Teismui, pasak SAB, reikštų reikšmingą taktikos prieš Baltijos valstybes pokytį: propaganda taptų praktinių veiksmų pagrindu.
„Pagrindinis Rusijos tikslas – daryti tarptautinį spaudimą Baltijos valstybėms, kad šios pakeistų savo politiką jos atžvilgiu“, – teigiama SAB pranešime spaudai.
Remiantis SAB žvalgybiniais duomenimis, Rusija skundą jau parengė ir šiuo metu ruošiasi jį pateikti teismui.
Ataskaitoje priduriama, kad Rusija šių veiksmų imasi pasimokiusi iš Irano patirties bylinėjantis su Vakarais. Taip siekiama „suformuoti vieningą Rusijai palankių šalių poziciją, kad jos galėtų bendrai pasipriešinti Vakarams“,
Ataskaitoje atskleidžiama iki šiol neskelbta žvalgybinė informacija apie Rusijos teisinio karo planus ir uždavinius, kuriuos per pastaruosius metus apsibrėžė Rusijos institucijos, siekdamos daryti spaudimą Vakarų šalių politiniams lyderiams ir pareigūnams, teigiama SAB pranešime spaudai.
Visas ataskaitos tekstas (anglų kalba) prieinamas SAB interneto svetainėje.
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