Latvijos valdančioji koalicija atsidūrė ant žlugimo ribos

Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo priverstas atsistatydinti gynybos ministras Andris Sprūdas, kairės pakraipos „Progresyviųjų“ partija paskelbė, kad neberems tolesnio koalicijos gyvavimo. Tai reikštų, kad vyriausybė nebeturės parlamentinės daugumos – ją sudarytų tik premjerės Evikos Silinos liberalų–konservatorių partija „Naujoji vienybė“ bei Valstiečių ir žaliųjų aljansas.
„Dabartinė ministrė pirmininkė nebeturi devynių „Progresyviųjų“ balsų“, – sakė partijos lyderis Andris Šuvajevas po savo frakcijos susitikimo su E. Silina. Kartu jis paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudarymo. Tačiau, anot A. Šuvajevo, „Progresyvieji“ kol kas savo ministrų neatšauks.
Latvijoje prieš tai kilo smarkus politinis ginčas tarp koalicijos partnerių dėl A. Sprūdo atsistatydinimo. „Progresyviųjų“ politikas, spaudžiamas premjerės, sekmadienį po naujausių dronų incidentų šalies oro erdvėje pasitraukė iš pareigų. Vyriausybės vadovė siekia, kad Gynybos ministerijai dabar vadovautų pulkininkas Raivis Melnis, o ne koalicijos partnerės atstovas.
E. Silina po susitikimo sakė, kad „Progresyvieji“ per pokalbį dar nepaskelbė sprendimo dėl tolesnio bendradarbiavimo. Anksčiau ji pareiškė, kad, jei „Progresyvieji“ pasitrauks iš koalicijos, darbą pradės pereinamojo laikotarpio vyriausybė.
Latvija spalio 3 d. rinks naują parlamentą.
