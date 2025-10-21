Lenkija civilinei saugai skirs aštuonis milijardus eurų

„Per ateinančius dvejus metus iš viso bus išleista beveik 34 mlrd. zlotų, siekiant sustiprinti visos Lenkijos gyventojų atsparumą sunkiausiems įvykiams“, – spaudos konferencijoje sakė M. Kierwinskis.
Toliau jis paaiškino, kad planuojamos išlaidos yra susijusios su būtinybe greitai atkurti priemones, skirtas visuomenei apsaugoti ir civilinei gynybai užtikrinti.
M. Kierwinskis teigė, kad lėšos bus pasiūlytos vietos valdžiai kaip civilinės saugos programos dalis, skirta teikti paramą krizinėse situacijose – nuo stichinių nelaimių iki diversijų.
M. Kierwinskis taip pat pranešė, kad šiemet vietos valdžios institucijoms jau buvo skirta 3 mlrd. zlotų (710 mln. eurų), o dar 5 mlrd. zlotų (1,18 mlrd. eurų) yra numatyta skirti atsparumui krizėms stiprinti.
„Turime labai greitai įvertinti civilinės saugos išteklius, labai greitai aprūpinti vietos valdžios institucijas būtiniausiais daiktais“, – tvirtino jis.
„Aplinkos ir gyventojų atsparumas kuriamas per daugelį metų“, – tęsė jis.
„Skandinavams prireikė beveik 40 metų, kad paruoštų slėptuves ir pranešimų sistemą – viską, ką mes dabar iš tikrųjų pradedame įgyvendinti“, – pridūrė ministras.
