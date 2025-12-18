Lenkija deportavo dešimt kartvelų, kėlusių grėsmę šalies saugumui

„Septyni iš šių kartvelų anksčiau buvo nuteisti teismų už Lenkijoje padarytus nusikaltimus“, – platformoje „X“ rašė Marcinas Kierwinskis.
„Užsieniečiai buvo nuteisti, be kita ko, už plėšimą naudojant pavojingą ginklą, vagystę, vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ir narkotikų laikymą. Kiti du neturėjo dokumentų, leidžiančių jiems būti šalyje. Dar vieno kartvelo duomenys buvo įtraukti į asmenų, kurių buvimas Lenkijoje yra nepageidaujamas, sąrašą“, – pridūrė ministras.
Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos teigimu, jie buvo trečiadienį deportuoti į Tbilisį užsakytu lėktuvo reisu. Vokietijos organizuota operacija buvo vykdoma bendradarbiaujant su ES pasienio agentūra „Frontex“.
M. Kierwinskis taip pat sakė, kad tai buvo jau 15 tokia deportacija iš Lenkijos, pridurdamas, kad nuo metų pradžios šalį pagal migracijos procedūras paliko daugiau nei 9 000 užsieniečių, įskaitant 2 100, kurie buvo įpareigoti tai padaryti.
