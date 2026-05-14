Lenkija pratęs degalų kainų ribojimą iki gegužės pabaigos

„CPN programa neabejotinai bus pratęsta iki gegužės pabaigos“, – trečiadienį žurnalistams pareiškė finansų ministras Andrzejus Domanskis (Andžejus Domanskis).
„Pažiūrėsime, kas bus toliau“, – pridūrė jis.
Vyriausybė šių priemonių ėmėsi kovo pabaigoje, reaguodama į spartų pasaulinių naftos kainų kilimą, kurį pakurstė JAV, Izraelio ir Irano konfliktas.
Pagal nepaprastosios padėties teisės aktus buvo nustatytos laikinos benzino ir dyzelino mažmeninių kainų „lubos“ bei sumažinti degalų mokesčiai.
Degalams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas pagal šią programą buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Buvo apkarpytas ir benzinui bei dyzelinui taikomas akcizo mokestis.
Šio reguliavimo galiojimas turėjo pasibaigti gegužės 15 dieną.
Energetikos ministras Miloszas Motyka (Milošas Motika) pirmadienį pareiškė, kad nors šios programos tęsimas yra didelis iššūkis valstybės biudžetui, vyriausybė yra parengusi atsakomųjų priemonių, įskaitant neplanuotų pajamų mokestį. Jis pranešė, kad Energetikos ir Finansų ministerijos netrukus turėtų pateikti išsamią informaciją.
Trečiadienį M. Motyka žemuosiuose parlamento rūmuose sakė, kad ši programa pasiteisino, o benzino bei dyzelino kainos Lenkijoje dėl jos pasiekė žemiausius lygius Europos Sąjungoje.
Jis pridūrė, kad ši programa nuo jos įgyvendinimo pradžios leido pažaboti infliaciją ir sutaupė Lenkijos vartotojams 3 mlrd. zlotų (706 mln. eurų).
Paklaustas, ar ši programa galėtų būti dar pratęsta, kad galiotų ir per vasaros atostogas, M. Motyka atsakė, kad sprendimas gali būti priimtas birželio mėnesį, atsižvelgiant į padėtį Artimuosiuose Rytuose.
