Lenkija pratęsia laikiną prieglobsčio teisių sustabdymą prie sienos su Baltarusija

Už šios priemonės galiojimo pratęsimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų, t. y. 399, dar 12 balsavo prieš, o trys susilaikė.
Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos.
Šis reglamentas pirmą kartą buvo priimtas 2025 metų kovo 27 dieną. Pagal įstatymo nuostatas, jis gali galioti 60 dienų. Priemonė gali būti pratęsta, jei tam pritars parlamentas, o tai jau buvo padaryta šešis kartus.
Savo pasiūlyme dėl priemonės pratęsimo vyriausybė nurodė, jog pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo įvestas prieglobsčio teisių sustabdymas, neišnyko.
Pabėgėliams padedančios organizacijos griežtai prieštarauja šioms taisyklėms ir kaltina vyriausybę Lenkijos konstitucijos pažeidimu.
Nuo 2021 metų smarkiai padaugėjo bandymų kirsti Lenkijos sieną iš Baltarusijos pusės. Varšuva dėl migrantų, daugiausia iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos, antplūdžio kaltina Minską, kuris, jos teigimu, tai organizuoja siekdamas destabilizuoti ir Lenkiją, ir Europos Sąjungą (ES).
Balandžio pradžioje Lenkijos vyriausybė pranešė apie reikšmingą bandymų nelegaliai kirsti sieną su Baltarusija skaičiaus sumažėjimą.
Anot Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos, 2022 metais pirmąjį ketvirtį buvo 3 306 bandymai, palyginti su 158 per tą patį laikotarpį 2026 metais. Jos teigimu, tai iš dalies lėmė prieglobsčio prašymų, kuriais anksčiau piktnaudžiavo migrantai, ribojimas.
„Migracija yra kontroliuojama, bet mes išliekame budrūs“, – socialiniame tinkle „X“ tuomet parašė ministerija.
Ministerija nurodė, kad šios priemonės buvo įvestos siekiant pasipriešinti Baltarusijos, bendradarbiaujančios su Rusija ir nusikalstamomis grupuotėmis, vykdomam migracijos instrumentalizavimui, kurį ji apibūdino kaip realią grėsmę valstybės saugumui.
Naujausi komentarai