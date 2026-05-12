 Lenkija svarsto dešimtyje didžiausių miestų įrengti metro

2026-05-12 11:36
BNS inf.

Šalies infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas pirmadienį surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos, pavadintos „Metro Poland“, analizę.

Lenkija svarsto dešimtyje didžiausių miestų įrengti metro / Asociatyvi Pixabay nuotr.

„Tai greičiausiai bus vyriausybės ir vietos valdžios institucijų susitarimas, kuriuo siekiame išspręsti esamas pagrindines transporto problemas, bet taip pat ir pasirengti ateities iššūkiams“, – sakė ministras.

D. Klimczakas pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą Civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės.

„Tikiuosi, kad netrukus galėsime pristatyti analitinių tyrimų rezultatus“, – pridūrė jis.

Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje, turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausių dešimt metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 kilometrus.

