 Lenkijoje sulaikytas rusų programišius

Lenkijoje sulaikytas rusų programišius

2025-11-27 12:07
Jūras Barauskas (ELTA)

Lenkijoje buvo sulaikytas rusas, įtariamas tuo, kad šalyje vykdė kibernetines atakas, pranešė lenkų vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.

Lenkijoje sulaikytas rusų programišius
Lenkijoje sulaikytas rusų programišius / Scanpix nuotr.

M. Kierwinskis ketvirtadienį platformoje „X“ rašė, kad Centrinio kibernetinių nusikaltimų biuro (CBZC) sulaikytas vyras kaltinamas „sunkiais nusikaltimais, įskaitant neteisėtą kišimąsi į Lenkijos bendrovių informacinių ir ryšio technologijų sistemas“.

Tyrėjai teigia, kad iš Rusijos kilęs įtariamasis įsilaužė į vienos elektroninės prekybos platformos saugumo sistemas, gavo prieigą prie jos duomenų bazių ir jas pakeitė. Prokurorai mano, kad jis gali būti susijęs su kitais kibernetiniais nusikaltimais kitose Europos Sąjungos šalyse.

Programišiui buvo pareikšti kaltinimai, prokurorų prašymu jam skirtas trijų mėnesių ikiteisminis areštas.

Be to, valdžios institucijos nustatė, kad vyras 2022 m. neteisėtai atvyko į Lenkiją, o kitais metais jam buvo suteiktas pabėgėlio statusas.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
sulaikytas rusų programišius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų