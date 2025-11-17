Lenkijoje per sabotažo aktą apgadinti geležinkelio bėgiai

Toliau į rytus Liublino kryptimi tame pačiame ruože pastebėtas dar vienas apgadinimas. Prokuratūra ir žvalgyba pradėjo tyrimą.
Sekmadienio rytą iš Deblino (Liublino vaivadija) į Varšuvą vykusio traukinio mašinistas prie Žyčino kaimo pamatė smarkiai apgadintus bėgius. Jis apie tai pranešė dispečerinei, kuri šioje atkarpoje laikinai sustabdė traukinių eismą. Nei keleiviai, nei traukinio personalas nenukentėjo, pranešė agentūra PAP.
ES ir NATO šalyje Lenkijoje, kuri yra viena artimiausių Rusijos užpultos Ukrainos politinių ir karinių sąjungininkių, baiminamasi Rusijos sabotažo aktų. Pirmiausiai geležinkelio tinklas laikomas galimu taikiniu, nes daug karinio transporto į Ukrainą vyksta per Lenkiją.
Lenkijos vyriausybė pernai dėl didelio gaisro prekybos centre Varšuvoje apkaltino Rusijos slaptąsias tarnybas. Spalį, be to, buvo suimti aštuoni asmenys, įtariami planavę sabotažo aktus ir vykdę šnipinėjimą.
Naujausi komentarai