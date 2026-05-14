 Lenkijos karinės oro pajėgos virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos orlaivį

2026-05-14 10:10
Jūras Barauskas (ELTA)

Lenkija pranešė, kad jos karinės oro pajėgos virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pavadindama šį rusų skrydį provokacija ir potencialia grėsme.

Asociatyvi Scanpix nuotr.

„Orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažeista nebuvo“, – teigė Lenkijos kariuomenė savo socialinių tinklų paskyroje.

Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pareiškė, kad skrydžiai be įjungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai.

„Mūsų orlaiviai virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą „Il-20“. Tai dar vienas agresyvus Rusijos Federacijos veiksmas ir mūsų oro gynybos sistemų išbandymas“, – platformoje „X“ rašė jis.

Prieš tai trečiadienį Lenkijos kariuomenė pranešė, kad, atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinę priemonę Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.

„Buvo įjungtos antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos, kurios dabar vėl dirba įprastu režimu“, – platformoje „X“ rašė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.

Felka
Ką reiškia sulaikė, liepė sustoti ir parodyti dokumentus ?, o gal nutupdė ar liepė apsisukti ?
