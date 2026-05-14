Lenkijos karinės oro pajėgos virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos orlaivį

„Orlaivis skrido tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir su išjungtais atsakikliais. Lenkijos oro erdvė pažeista nebuvo“, – teigė Lenkijos kariuomenė savo socialinių tinklų paskyroje.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pareiškė, kad skrydžiai be įjungtų atsakiklių gali kelti grėsmę kitiems orlaiviams ir kad jo šalies pilotai į tai visada reaguos operatyviai.
„Mūsų orlaiviai virš tarptautinių vandenų Baltijos jūroje sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą „Il-20“. Tai dar vienas agresyvus Rusijos Federacijos veiksmas ir mūsų oro gynybos sistemų išbandymas“, – platformoje „X“ rašė jis.
Prieš tai trečiadienį Lenkijos kariuomenė pranešė, kad, atsižvelgdama į Rusijos smūgius Ukrainai, kaip prevencinę priemonę Lenkijos oro erdvėje vykdė karinės aviacijos operacijas.
„Buvo įjungtos antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos, kurios dabar vėl dirba įprastu režimu“, – platformoje „X“ rašė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė.
