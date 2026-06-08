Iš Lenkijos užsienio reikalų ministro – įspėjimas

Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje „Karas dėl protų: baimė, sabotažas, dezinformacija“ kalbėjęs R. Sikorskis teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą Vakarų pasaulį, kuriuo siekiama sugriauti demokratinių aljansų pamatus visame regione.
„Neturėkime iliuzijų: mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsparūs“, – sakė R. Sikorskis.
Mes nesame silpnesnioji pusė šioje konfrontacijoje. Mes tiesiog iki šiol buvome mandagesni.
Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatui išleido apie 1,4 mlrd. JAV dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios – daugiau nei 6 mlrd. JAV dolerių.
Tuo metu, pasak jo, bendros ES išlaidos kovai su dezinformacija siekia „tik dešimtis ar daugiausia šimtus milijonų eurų“.
R. Sikorskis taip pat atmetė mintį, kad Vakarai pralaimi.
„Mes nesame silpnesnioji pusė šioje konfrontacijoje. Mes tiesiog iki šiol buvome mandagesni“, – kalbėjo jis.
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