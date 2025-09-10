Lenkų užsienio reikalų ministras: prezidentas daro klaidą dėl reparacijų reikalavimo iš Vokietijos

Ankstesnė Lenkijos valdančioji partija, konservatyvioji „Teisė ir teisingumas“ (PiS), kurios sąjungininkas yra K. Nawrockis, 2022 metais iš Berlyno pareikalavo daugiau kaip 6 trln. zlotų (1,41 trln. eurų) reparacijų už žmonių gyvybes ir turtą, prarastus dėl nacistinės Vokietijos invazijos į Lenkiją ir vėlesnės okupacijos 1939–1945 metais.
„Manau, kad prezidentas Nawrockis daro politinę klaidą, – antradienį privačiam naujienų kanalui TVN24 sakė R. Sikorskis. – Jei jis pareikš, kad įgyvendins reparacijas, bet to nepadarys, tai vietoj sėkmės jis patirs pralaimėjimą.“
Vokietijos vyriausybė mano, kad byla dėl reparacijų yra baigta, ir cituoja 1953 metų deklaraciją, kuria atsisakoma pretenzijų, kurias tuometinė Lenkijos komunistinė vyriausybė pateikė spaudžiama Maskvos.
R. Sikorskis tęsė, kad „moraliniu požiūriu mums tikrai priklauso (reparacijos), bet, deja, teisinė padėtis yra beviltiška“.
Rugsėjo 1-ąją minint Antrojo pasaulinio karo pradžios metines, K. Nawrockis pakartojo reikalavimą atlyginti žalą.
Lenkijos prezidentas ketina iškelti šį klausimą kitą savaitę Berlyne vyksiančiame susitikime su savo kolega iš Vokietijos Franku-Walteriu Steinmeieriu (Franku Valteriu Šteinmejeriu).
Naujausi komentarai