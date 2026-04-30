 Londonas kuria Šiaurės laivynų sąjungą Rusijai atgrasyti

2026-04-30 15:51
Viljama Sudikienė (ELTA)

Jungtinė Karalystė sukurs Šiaurės laivynų aljansą, skirtą sustiprinti gynybą Šiaurės Vakarų Europoje ir Arktyje, pranešė „Deutsche Welle“.

Londonas kuria Šiaurės laivynų sąjungą Rusijai atgrasyti / Scanpix nuotr.

Karališkojo jūrų laivyno vyriausiasis vadas generolas Gwynas Jenkinsas tai sakė kalbėdamas Karališkajame jungtinių pajėgų institute.

Planuojama, kad naujoji sąjunga bus grindžiama Jungtinėmis ekspedicinėmis pajėgomis (JEF), kurias sudaro Jungtinės Karalystės, Danijos, Suomijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Švedijos ir Norvegijos kariai. Partnerės dalinsis technine įranga, šaudmenimis, kariais, skaitmeniniais tinklais, logistika ir atsargomis. Vadovavimas bus vykdomas iš Londono.

G. Jenkinsas teigė, kad Šiaurės Europos šalių partnerystė „dabar turi stiprėti ir plėtotis“, jei norima „sukurti kolektyvinę kovinę galią, reikalingą atgrasymui užtikrinti palei atvirą jūrų sieną su Rusija“.

Jo žodžiais, atėjo lemiamas etapas, kai nebėra laiko gaišti.

Šiaurės laivynų aljansas turėtų pasiekti kovinę parengtį iki 2029 metų. Generolas pabrėžė, kad tai labai svarbu Rusijos atgrasymui.

