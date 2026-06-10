Macronas baiminasi dėl pasitikėjimo Prancūzijos institucijomis

Tai jis sakė po to, kai teisminių institucijų elgesys su įtariamuoju dėl 11-metės mergaitės nužudymo sukėlė politinę krizę.
„Kyla pavojus pasitikėjimui mūsų institucijomis“, – ministrų kabineto posėdyje sakė E. Macronas, teigė vyriausybės atstovė spaudai Maud Bregeon.
Tačiau jis taip pat paragino išlaikyti ramybę po to, kai paaiškėjo, kad pagrindinis įtariamasis anksčiau buvo kaltinamas vaikų prievartavimu, ir pridūrė: „Į tragediją nereaguojame šaukimu.“
Mergaitės, vardu Lyhanna, kūnas buvo rastas praėjusią savaitę po to, kai ji dingo gegužės 29 dieną pietvakarių Prancūzijos Fleranso miestelyje.
Pagrindinis įtariamasis, 41 metų aukos mokyklos draugės tėvas, anksčiau du kartus buvo oficialiai apkaltintas vaiko išžaginimu, tačiau tyrimai buvo nutraukti arba įstrigo.
Pirmadienio vakarą visoje šalyje protestavo apie 60 tūkst. žmonių, kai kurie reikalavo teisingumo ministro Geraldo Darmanino atsistatydinimo.
G. Darmaninas atsisakė atsistatydinti, atsiprašęs dėl to, ką pavadino „didžiule nesėkme“ šioje byloje.
Pareigūnai dar nepaskelbė mergaitės kūno teismo medicinos ekspertizės rezultatų ir nepateikė kaltinimų įtariamajam.
Visai neseniai, praėjusių metų rugpjūtį, viena moteris pateikė teisinį skundą prieš kaltinamąjį, kaltindama jį daugkartiniu jos dukters žaginimu nuo 2024 metų rugsėjo iki 2025 metų gegužės.
Pasak teisingumo ministro, byla buvo paremta medicinine išvada.
Tačiau policija jo dar nebuvo apklaususi, kai po devynių mėnesių dingo Lyhanna.
(be temos)