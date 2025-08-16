 Macronas ragina Rusijai daryti spaudimą tol, kol Ukrainoje bus pasiekta tvirta taika

2025-08-16 18:51
BNS inf.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) šeštadienį pareiškė, kad parama Kyjivui ir spaudimas Rusijai turi būti tęsiami tol, kol Ukrainoje bus pasiekta „tvirta ir tvari taika“.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / SIPA nuotr.

Po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo E. Macronas socialiniame tinkle „X“ paragino sudarant bet kokį būsimą taikos susitarimą užtikrinti „nepalaužiamas“ saugumo garantijas ir perspėjo dėl, jo žodžiais tariant, Rusijos „gerai pažįstamos tendencijos nesilaikyti savo įsipareigojimų“.

D. Trumpo derybos su V. Putinu Aliaskoje baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.

