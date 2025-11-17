Macronas tikisi, kad taika Ukrainoje bus jau kitais metais

Jis tokius komentarus išsakė pirmadienį Paryžiuje surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, praneša agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Tikiuosi, kad taika bus pasiekta iki 2027 m. Ir manau, kad pastaraisiais mėnesiais buvo priimti sprendimai, kurie tapo tikrais lūžio taškais“, – sakė E. Macronas.
Jis taip pat priminė apie sankcijas, kurias Rusijai pritaikė Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos.
„Aš savo ruožtu ir toliau esu pasiryžęs pasiekti šią taiką. Manau, kad būtina toliau didinti spaudimą, kaip tai jau darome taikydami sankcijas ir kovodami su šešėliniu laivynu, kuris leidžia Rusijai parduoti savo naftą ir gauti finansavimą“, – kalbėjo E. Macronas.
Pasak Prancūzijos vadovo, dabartinis prioritetas yra „užtikrinti, kad Ukrainos kariuomenė turėtų nuosavus gynybos pajėgumus savo oro erdvei apsaugoti“, o būtent tai ir numato naujausi susitarimai su V. Zelenskiu.
Kiek anksčiau V. Zelenskis ir E. Macronas aptarė reparacijų paskolą ir galimybę panaudoti Rusijos turtą Europos paramos paketui Ukrainos gynybai finansuoti.