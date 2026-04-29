Magyaras žada perkurti santykius su ES

Nors V. Orbanas dažnai naudodavosi kelionėmis į šį miestą, kad pademonstruotų savo pasipriešinimą Europos Sąjungai, P. Magyaras siekia pradėti naują bendradarbiavimo su Briuseliu etapą, galintį prasidėti milijardų eurų Budapeštui atblokavimu.
Euforijos apimti ES lyderiai šį mėnesį džiaugėsi triuškinama konservatoriaus P. Magyaro pergale rinkimuose, kuri užbaigė 16 metų trukusį Kremliui palankaus V. Orbano valdymą.
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad P. Magyaro pergalė padarė bloką „stipresnį ir vieningesnį“.
Nuo to laiko abi pusės nedelsia ir siekia įveikti V. Orbano eros sprendimų blokavimą bei ginčus, kurie stabdė svarbiausias ES iniciatyvas, ypač dėl paramos Ukrainai jos kovoje su 2022 metais prasidėjusia Rusijos invazija.
Nors P. Magyaras pareigas pradės eiti tik kitą mėnesį, jo komanda jau surengė du derybų raundus su aukšto rango ES pareigūnais, siekdama sugrąžinti atstumtąjį Budapeštą į Bendrijos gretas.
„Niekada nematėme tokio lygio įsipareigojimo iš vyriausybės, kuri dar net nepradėjo dirbti“, – naujienų agentūrai AFP sakė ES įstatymų leidėjas Danielis Freundas, aršus V. Orbano kritikas.
„Tai beveik taip, lyg Vengrija iš naujo stotų į Europos Sąjungą“, – teigė jis.
Trečiadienio susitikimuose su U. von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) vadovu Antonio Costa bus siekiama paspartinti šį darbą, Briuseliui išdėstant, kokių pokyčių tikimasi iš P. Magyaro.
Naujasis lyderis žūtbūt siekia parodyti, kad jo pažadas perkrauti santykius gali atnešti greitos naudos, ir nori įtikinti Briuselį atblokuoti apie 18 mlrd. eurų finansavimą, kuris buvo įšaldytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principais valdant V. Orbanui.
„Negalime švaistyti laiko“, – internete paskelbė P. Magyaras.
Laikas tikrai senka: būsimoji vyriausybė turi iki rugpjūčio pabaigos pradėti įgyvendinti reformas, kad pabandytų užsitikrinti 10 mlrd. eurų, likusių iš COVID-19 atsigavimo fondų, arba praras juos visam laikui.
ES pareigūnai tikisi, kad P. Magyaras galės veikti greitai, užsitikrinęs absoliučią daugumą parlamente, kuri palengvins įstatymų priėmimą.
„Norime labai struktūruotai ir kryptingai bendradarbiauti su būsima Vengrijos vyriausybe, kad įsitikintume, jog kuo ankstesniame etape būtų imtasi visų būtinų veiksmų“, – sakė ES atstovas spaudai Olofas Gillas.
Greičiausias būdas Briuseliui suteikti P. Magyarui pergalę galėtų būti atskirų 16 mlrd. eurų lengvatinių paskolų gynybai, kurios buvo sulaikytos paaštrėjus konfrontacijai su V. Orbanu prieš Vengrijos rinkimus, patvirtinimas.
„Pagyvensim – pamatysim“
Nors Briuselis dėsto detalią informaciją apie reformas, kurių nori iš P. Magyaro, lyderiai taip pat reikalaus naujo požiūrio į Ukrainą.
Dar prieš P. Magyarui perimant valdžią, V. Orbano pralaimėjimas jau padėjo atblokuoti kai kuriuos svarbius dalykus.
27 valstybių blokas praėjusią savaitę patvirtino milžinišką paskolą Ukrainai ir naują sankcijų Rusijai paketą, kuriuos Vengrija stabdė kelis mėnesius.
Vengrijos kolegos ES dabar nori, kad P. Magyaras atblokuotų ES lėšas, naudojamas Ukrainai apginkluoti, kurios buvo įšaldytos ne vienus metus, ir tikisi, kad jis atšauks V. Orbano veto, trukdantį Kyjivui žengti kitą žingsnį siekiant prisijungti prie bloko.
Pareigūnai tvirtina, kad Ukraina nusipelno judėti į priekį šiame kruopščiame procese, nors didžiosios ES valstybės neturi didelio noro artimiausiu metu skubinti Kyjivo visateisės narystės.
Kol kas pareigūnai Briuselyje tikisi, kad P. Magyaras, kuris kažkada dirbo vadovaujant V. Orbanui, o paskui nuo jo nusigręžė, nuoširdžiai pradės naują santykių etapą.
Tačiau, nenorėdami švęsti per anksti, jie pabrėžia, kad reikia matyti konkrečius veiksmus, o ne tik gražius žodžius.
„Kol kas pagyvensim – pamatysim“, – apibendrindamas požiūrį į P. Magyarą, su anonimiškumo sąlyga sakė vienas ES diplomatas.
„Tačiau tai gali pasikeisti, atsižvelgiant į visus gerus dalykus, kuriuos jis sako ir daro“, – pridūrė jis.
