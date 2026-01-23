 Malaizija panaikino Elono Musko DI įrankiui „Grok“ taikytą laikiną apribojimą

2026-01-23 23:49
BNS inf.

Malaizija penktadienį pranešė, kad atnaujino prieigą prie Elono Musko (Ilono Masko) dirbtinio intelekto (DI) sistemos „Grok“ po to, kai prieš beveik dvi savaites šis įrankis buvo užblokuotas dėl susirūpinimo dėl DI generuojamų seksualizuotų sintetinės vaizdakaitos (angl. deepfake) vaizdų.

Malaizijos ryšių ir multimedijos komisija (MCMC) sausio 11 dieną sustabdė paslaugos teikimą „X“ ir „xAI“ platformose ir paskyrė advokatus, kad pradėtų teisminį procesą. Išsamesnės informacijos tuomet nebuvo pateikta.

„Laikinas prieigos prie „Grok“ programos naudojimo „X“ platformoje apribojimas nuo šiandien yra panaikintas“, – teigiama komisijos penktadienį paskelbtame pranešime.

Tai įvyko po „platformos įgyvendintų papildomų prevencinių ir saugumo priemonių patvirtinimo“, pranešė valstybinė žiniasklaidos priežiūros institucija.

Kokių konkrečių priemonių buvo imtasi, ji nenurodė.

Malaizijos pareigūnai ir „X“ atstovai trečiadienį surengė susitikimą, kad, be kita ko, susitartų dėl įsipareigojimų dėl „X“ prevencinių priemonių ir atitikties Malaizijos įstatymams, pranešė MCMC.

Komisija nurodė, kad „X“ patvirtino, jog reikalingos saugumo priemonės buvo įgyvendintos, ir pridūrė, kad platformos atitiktį stebi valdžios institucijos.

Malaizija praėjusią savaitę pagrasino teisiniais veiksmais prieš „X“ ir „xAI“, jei platformos nesiims veiksmų.

„Grok“ vos per kelias dienas sugeneravo apie tris milijonus seksualizuotų moterų ir vaikų atvaizdų, ketvirtadienį pranešė tyrėjai, atskleidę nelegalaus turinio, kuris sukėlė pasipiktinimą visame pasaulyje, mastą.

Kilus pasipiktinimui, „X“ praėjusią savaitę paskelbė, kad, remdamasi geografiniais kriterijais, blokuos visų „Grok“ ir „X“ vartotojų galimybę kurti žmonių atvaizdus su „bikiniais, apatiniais drabužiais ir panašia apranga“ jurisdikcijose, kuriose tokie veiksmai yra neteisėti.

