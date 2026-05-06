 Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas telefonu aptarė Ukrainą ir Iraną

2026-05-06 06:59
BNS inf.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) antradienį telefonu kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, pranešė JAV Valstybės departamentas.

Sergejus Lavrovas / Scanpix nuotr.

Abu pareigūnai, kalbėjęsi S. Lavrovo prašymu, „aptarė JAV ir Rusijos santykius, Rusijos ir Ukrainos karą bei Iraną“, trumpame pareiškime, kuriame nepateikta jokių kitų detalių, nurodė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas (Tomis Pigotas).

Pokalbis įvyko tą pačią dieną, kai per Rusijos smūgius Ukrainos miestams žuvo 21 žmogus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė tai, ką pavadino visišku Maskvos cinizmu dėl mirtinų smūgių, kai tuo pat metu siekiama paliaubų prieš gegužės 9-osios patriotinį paradą Maskvoje.

Rusijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbis buvo „konstruktyvus ir dalykiškas“.

Ministerija nurodė, kad abu politikai „palygino vertinimus dėl dabartinės tarptautinių reikalų situacijos bei Rusijos ir JAV santykių, taip pat aptarė dvišalių kontaktų tvarkaraštį“.

