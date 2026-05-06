Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas telefonu aptarė Ukrainą ir Iraną

Abu pareigūnai, kalbėjęsi S. Lavrovo prašymu, „aptarė JAV ir Rusijos santykius, Rusijos ir Ukrainos karą bei Iraną“, trumpame pareiškime, kuriame nepateikta jokių kitų detalių, nurodė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas (Tomis Pigotas).
Pokalbis įvyko tą pačią dieną, kai per Rusijos smūgius Ukrainos miestams žuvo 21 žmogus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė tai, ką pavadino visišku Maskvos cinizmu dėl mirtinų smūgių, kai tuo pat metu siekiama paliaubų prieš gegužės 9-osios patriotinį paradą Maskvoje.
Rusijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbis buvo „konstruktyvus ir dalykiškas“.
Ministerija nurodė, kad abu politikai „palygino vertinimus dėl dabartinės tarptautinių reikalų situacijos bei Rusijos ir JAV santykių, taip pat aptarė dvišalių kontaktų tvarkaraštį“.
