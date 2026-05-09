Marco Rubio Italijoje: tai nepriimtina

Užduotis nebuvo lengva, atsižvelgiant į JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastarojo meto aštrią kritiką tiek katalikų lyderiui, tiek Italijos kraštutinių dešiniųjų ministrei pirmininkei Giorgiai Meloni (Džordžai Meloni), artimai JAV lyderio sąjungininkei.
„Pasaulis turi pradėti savęs klausti, ką jis pasirengęs daryti, jei Iranas bandys normalizuoti tarptautinio vandens kelio kontrolę? Manau, kad tai nepriimtina“, – po susitikimo su G. Meloni žurnalistams sakė M. Rubio.
Šis kreipimasis buvo skirtas Italijai ir kitoms Europos šalims, kurias D. Trumpas kritikavo už tai, kad jos nepadeda amerikiečiams saugoti sąsiaurio.
Teheranas perėmė šio sąsiaurio, kuris yra itin svarbus naftos, dujų ir trąšų transportavimo kelias, kontrolę po to, kai vasario 28 dieną JAV ir Izraelio pajėgos smogė Iranui ir taip pradėjo karą Artimuosiuose Rytuose.
Pareiškęs, kad iš Vokietijos bus išvesta 5 tūkst. karių, D. Trumpas pagrasino išvesti JAV karius ir iš Italijos bei Ispanijos dėl šių šalių atsisakymo įsitraukti į konfliktą, be to, reiškė abejones dėl JAV narystės NATO.
„Jei viena pagrindinių priežasčių, kodėl JAV priklauso NATO, yra galimybė Europoje turėti dislokuotas pajėgas, kurias galėtume pasitelkti kitiems nenumatytiems atvejams, o dabar, bent jau kalbant apie kai kurias NATO nares, tai nebegalioja – tai yra problema ir ją reikia išnagrinėti“, – žurnalistams vizito Romoje metu sakė M. Rubio.
Jis pridūrė, kad D. Trumpas „šių sprendimų dar nepriėmė“.
„Atviri pokalbiai“
G. Meloni ir M. Rubio jos biure kalbėjosi beveik pusantros valandos. Prieš tai JAV valstybės sekretorius buvo susitikęs su Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajaniu (Antonijumi Tajaniu).
Anksčiau šią savaitę G. Meloni sakė, kad JAV karių išvedimas iš Italijos yra „sprendimas, kuris nepriklauso nuo manęs ir kuriam aš asmeniškai nepritariu“.
Jos biuras nurodė, kad pokalbiai su M. Rubio buvo „plačios apimties ir konstruktyvūs“, bet taip pat ir atviri, kad kalbėta apie dvišalius santykius, Artimuosius Rytus, Libiją ir Ukrainą.
„Tai buvo atviras dialogas tarp sąjungininkų, ginančių savo nacionalinius interesus, tačiau abu pripažino Vakarų vienybės vertę“, – teigiama pranešime.
„Mes abu suprantame, kokie svarbūs yra transatlantiniai santykiai, tačiau taip pat abu suprantame, kaip būtina kiekvienai pusei ginti savo nacionalinius interesus“, – priduriama pranešime.
Praėjusį mėnesį duodamas interviu vienam Italijos laikraščiui, D. Trumpas teigė esąs „šokiruotas“ G. Meloni požiūrio ir sakė: „Maniau, kad ji turi drąsos, bet klydau.“
Italijos užsienio reikalų ministerijoje A. Tajani ir kiti pareigūnai įteikė M. Rubio dokumentus, kuriuose atsekta jo itališka kilmė.
„Gauti visą šią informaciją yra tikra garbė ir labai ypatinga akimirka“, – sakė M. Rubio ir pridūrė, kad ketina mokytis italų kalbos.
Kubiečių kilmės amerikietis, laisvai kalbantis ispaniškai, sakė: „Kitą kartą, kai grįšiu (...), pasakysiu kalbą „in Italiano“.“
