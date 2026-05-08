 Marco Rubio susitikimą su popiežiumi Leonu XIV pavadino labai sėkmingu

2026-05-08 19:34
BNS inf.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) penktadienį pareiškė, kad jo susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, kuris buvo surengtas Vatikane po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sukritikavo pontifiko antikarinę poziciją, buvo labai sėkmingas.

Popiežius Leonas XIV ir Marco Rubio / Scanpix nuotr.

M. Rubio, kuris privačią audienciją pas popiežių turėjo ketvirtadienį, žurnalistams sakė, kad jiedu aptarė jiems abiem rūpimus klausimus, įskaitant tikėjimo laisvę ir Irano keliamą grėsmę.

„Svarbu pasidalyti savo nuomonėmis, paaiškinti ir suprasti, iš kur mes einame. Manau, kad tai buvo labai teigiamas susitikimas“, – sakė jis.

M. Rubio vizitas įvyko po to, kai D. Trumpas Leoną XIV, 1,4 milijardo pasaulio katalikų vadovą, apkaltino esant „silpną nusikaltimų atžvilgiu ir siaubingą užsienio politikos srityje“, kai pontifikas pažėrė kritikos dėl karo Artimuosiuose Rytuose.

„Susitikimas buvo labai sėkmingas“, – sakė M. Rubio, kuris taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu (Pjetru Parolinu).

„Pateikiau jiems naujausią informaciją apie padėtį, susijusią su Iranu, išdėsčiau mūsų požiūrį, kodėl tai svarbu, ir kalbėjau apie pavojų, kurį Iranas kelia pasauliui“, – sakė jis.

Be to, tai buvo „proga asmeniškai išreikšti savo jausmus“, pridūrė jis.

JAV diplomatijos vadovas, kuris yra uolus katalikas, anksčiau stengėsi sumenkinti nesutarimus tarp D. Trumpo ir popiežiaus, kurie sukėlė rezonansą visame pasaulyje ir sukėlė pavojų prarasti katalikų rinkėjų paramą JAV.

„Tai kelionė, kuri buvo suplanuota dar prieš visus šiuos įvykius“, – pareiškė jis penktadienį.

