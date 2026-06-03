Marco Rubio tikisi, kad Izraelio ir Libano derybose bus parengtas saugumo veiksmų planas

Izraelio ir Libano pasiuntiniai, trečiadienį susirinkę į JAV sostinėje rengiamą ketvirtąjį tiesioginių derybų ratą, „šiandien, tikėtina, (...) parengs bendrą pareiškimą ir veiksmų planą dėl saugumo kelio šioje šalyje, neatsižvelgiant į „Hezbollah“, pareiškė M. Rubio Kongreso komitetui.
Derybos vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, jog abi šalys pažadėjo sumažinti įtampą.
Tačiau Izraelis ir „Hezbollah“ toliau keičiasi ugnimi: „Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už trečiadienį surengtas raketų atakas prieš Šiaurės Izraelį, o Libanas pareiškė, kad per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo mažiausiai devyni žmonės, tarp jų – du paramedikai
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