Marine Le Pen ragina Emmanuelį Macroną surengti pirmalaikius parlamento rinkimus

Rinkimų surengimas yra „ne (E. Macrono) pasirinkimas, o pareiga“, Nacionalinėje Asamblėjoje sakė M. Le Pen prieš balsavimą dėl pasitikėjimo premjero Francois Bayrou (Fransua Bairu) vyriausybe, kuris, jos nuomone, reikš „fantomų vyriausybės agonijos pabaigą“.
F. Bayrou nustebino net savo sąjungininkus, paprašęs balsavimo dėl pasitikėjimo, kad būtų išeita iš kelis mėnesius trunkančios aklavietės dėl jo biudžeto, numatančio sutaupyti apie 44 mlrd. eurų siekiant sumažinti Prancūzijos skolą.
Visos opozicinės partijos aiškiai pareiškė, kad balsuos prieš jo mažumos vyriausybę, todėl labai mažai tikėtina, kad jis gautų pakankamai palaikymo. Jam reikia, kad pasitikėjimą pareikštų dauguma iš 577 Nacionalinės Asamblėjos narių.
F. Bayrou būtų antrasis iš eilės nušalintas Prancūzijos ministras pirmininkas.
F. Bayrou pirmtakas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) buvo nušalintas vos po trijų mėnesių darbo.
F. Bayrou, šeštasis ministras pirmininkas nuo 2017-ųjų, kai į valdžią atėjo E. Macronas, pirmadienį sakydamas kalbą parlamentui greičiausiai dar kartą perspės apie padėties, kurioje atsidūrė Prancūzija, rimtumą.
Balsavimas numatomas po 17 val. Grinvičo (20 val. Lietuvos) laiku.
