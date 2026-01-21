Maskvai plečiant turto konfiskavimo apimtis, užsienio įmonės bėga iš Rusijos

Nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją Ukrainoje, ji vis dažniau taiko sankcijas privačioms užsienio kapitalo įmonėms. Daugelis tai laiko būdu finansuoti karo veiksmus ir kompensuoti biudžeto trūkumą, atsiradusį dėl Vakarų įvestų sankcijų.
Maskva praėjusiais metais tęsė šią praktiką, imdama taikyti ją ir toms įmonėms, kurios jau seniai veikia Rusijos rinkoje.
Atsakydamos į tai, 2025 m. iš Rusijos visiškai pasitraukė dar 80 įmonių, rodo Kyjivo ekonomikos mokyklos (KEM) instituto atlikta analizė – tai reiškia, kad nuo 2022 m. iš šalies visiškai pasitraukė iš viso 547 bendrovės arba 12,8 proc. šalyje iš pradžių veikusių įmonių.
Dar apie 32 proc. užsienio įmonių sustabdė veiklą arba paskelbė apie planus pasitraukti iš rinkos, o daugiau nei 55 proc. toliau veikia Rusijos rinkoje.
Tarp spalio ir gruodžio KEM užfiksavo 21 atvejį, kai įmonės visiškai pasitraukė iš Rusijos. Iš jų 11 buvo įmonės verslo pardavimo atvejai (taip nutiko ir su Vokietijos draudimo įmonių grupe „Allianz“), devyni – įmonės likvidavimo atvejai (vienas iš pavyzdžių – Suomijos telekomunikacijų bendrovė „Nokia“), vienu atveju buvo konfiskuotas įmonės turtas.
Didieji rinkos dalyviai verčiami trauktis arba perimami
Viena iš Rusijos rinką palikusių bendrovių buvo „Citibank“. Vienos iš didžiausių finansinių paslaugų korporacijų pasaulyje JAV finansų grupės „Citigroup“ filialas Rusijoje apie savo pasitraukimą paskelbė 2025 m. lapkritį.
Po to, 2025 m. pabaigoje, buvo restruktūrizuota „Baring Vostok Capital Partners“ – viena iš seniausių Rusijoje veikiančių užsienio investicinių bendrovių.
Maskva šią šalyje nuo praėjusio šimtmečio pabaigos dirbusią bendrovę reorganizavo ir ši tapo Rusijos juridiniu asmeniu „Ozon Holdings“, taip oficialiai įtvirtinant užsienio savininkų kontrolės praradimą.
2026 m. sausio viduryje rusų kontroliuojamiems subjektams perleistas ir Rusijoje esantis Danijos šilumos izoliacijos medžiagų gamintojos „Rockwool“ turtas. Pranešama, kad grynoji tokio turto vertė siekė 469 mln. eurų.
Panašios priemonės buvo pritaikytos ir bendrovės „CanPack“ – vienos iš didžiausių lenkų-amerikiečių metalinių gėrimų pakuočių gamintojų – turto atžvilgiu.
