 Maskvoje prasidėjo kuklesnis Pergalės dienos paradas

2026-05-09 10:23
BNS inf.

Rusija šeštadienį Raudonojoje aikštėje pradėjo kasmetinį Pergalės dienos paradą, kuris šiemet yra kuklesnis baiminantis dėl saugumo ir ryškėjant nuovargio ženklams dėl penktus metus vykstančio karo prieš Ukrainą.

Maskvoje prasidėjo kuklesnis Pergalės dienos paradas / Scanpix nuotr.

Po virtinės ukrainiečių dronų atakų parade pirmą kartą per beveik du dešimtmečius nenumatoma demonstruoti jokios karinės technikos.

Po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) paskutinės minutės kreipimosi tiek Rusija, tiek Ukraina šia proga sutarė dėl trijų dienų paliaubų. Jos turėjo įsigalioti vidurnaktį.

Rusijos valstybinės televizijos transliacija rodo, kad paradas prasidėjo netrukus po 10 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku, kai į aikštę įžygiavo Rusijos vėliavą nešanti karių rikiuotė.

Buvo matyti, kaip Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas sveikina karius, tarp kurių buvo ir Šiaurės Korėjos karių.

