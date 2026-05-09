Maskvoje prasidėjo kuklesnis Pergalės dienos paradas

Po virtinės ukrainiečių dronų atakų parade pirmą kartą per beveik du dešimtmečius nenumatoma demonstruoti jokios karinės technikos.
Po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) paskutinės minutės kreipimosi tiek Rusija, tiek Ukraina šia proga sutarė dėl trijų dienų paliaubų. Jos turėjo įsigalioti vidurnaktį.
Rusijos valstybinės televizijos transliacija rodo, kad paradas prasidėjo netrukus po 10 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku, kai į aikštę įžygiavo Rusijos vėliavą nešanti karių rikiuotė.
Buvo matyti, kaip Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas sveikina karius, tarp kurių buvo ir Šiaurės Korėjos karių.
Naujausi komentarai