Meloni: vaizdo klastotės yra pavojingas įrankis

G. Meloni antradienį savo socialinių tinklų paskyrose paskelbė vieną tokią DI sukurtą netikrą nuotrauką, kuri, jos teigimu, pastarosiomis dienomis buvo platinama ir kurioje ministrė pirmininkė vaizduojama vilkinti tik negausius naktinius drabužius.
„Turiu pripažinti, kad tas, kas jas sukūrė, bent jau šiuo atveju, iš tikrųjų mane pavaizdavo daug gražesnę“, – rašė G. Meloni savo įraše.
„Deepfake‘ai“ yra pavojingas įrankis, nes jais galima apgaudinėti, manipuliuoti ir taikytis į bet ką. Aš galiu apsiginti. Daug kas to negali, – rašė ji. – Patikrinkite prieš patikėdami ir tikėkite tuo, kuo dalijatės. Nes šiandien tai nutiko man; rytoj tai gali nutikti bet kam.“
Į savo įrašą G. Meloni įtraukė vieno socialinių tinklų vartotojo, matyt, patikėjusio nuotrauka, reakciją. Jis rašė, kad premjerės pasirodymas su tokia apranga yra „gėdingas ir nevertas jos einamų pareigų“.
Suklastotos seksualizuotos premjerės nuotraukos yra pasirodžiusios ir anksčiau, konkrečiai praėjusiais metais vienoje pornografinėje svetainėje, kurioje buvo rodomos pakeistos žinomų moterų nuotraukos.
Reaguodama į tai vyriausybė priėmė įstatymą, kuriuo kriminalizuojami „deepfake“ sukurti vaizdai, sukeliantys „nepateisinamą žalą“ juose vaizduojamam asmeniui.
2024 m. G. Meloni pareiškė 100 tūkst. eurų ieškinį dviem vyrams, kurie sukūrė suklastotus vaizdo įrašus su premjerės atvaizdu ir paskelbė juos JAV pornografinėje svetainėje.
Visame pasaulyje moterys politikės vis dažniau tampa tokių DI sukurtų netikrų pornografinių ar seksualizuotų vaizdų taikiniais.
Naujausi komentarai