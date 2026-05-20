Merzas palankiai vertina ES ir JAV susitarimą dėl prekybos pakto

Savo įraše socialiniame tinkle „X“ didžiausios Europos ekonomikos lyderis teigė, kad susitarimas reiškia „daugiau saugumo ir stabilumo mūsų įmonėms“, po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino naujais muitais vėluojant įgyvendinti prekybos susitarimą.
ES praėjusių metų liepą sudarė susitarimą su Vašingtonu, kai buvo nustatyti 15 proc. muitai daugumai Europos prekių, tačiau D. Trumpo nusivylimui Bendrija dar įvykdė savo pažado atšaukti muitus daugumai iš JAV importuojamų prekių.
Po ilgų derybų derybininkai iš Europos Parlamento ir valstybių narių trečiadienio rytą pasiekė susitarimą judėti į priekį.
Nors Vokietijos automobilių pramonės asociacija VDA iš esmės palankiai įvertino susitarimą, ji įspėjo, kad „naujai įtrauktos apsaugos sąlygos neturi tapti priežastimi, dėl kurios JAV pusė nutrauktų susitarimą“.
„Todėl abi pusės dabar raginamos kuo greičiau patikimai užbaigti derybas, – pareiškime teigė asociacijos prezidentė Hildegard Mueller. – Tai taip pat apima JAV prezidento D. Trumpo neseniai išsakytų grasinimų įvesti muitus atšaukimą.“
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen anksčiau taip pat palankiai įvertino trečiadienį pasiektą susitarimą dėl ES prekybos susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis įgyvendinimo ir tikisi, kad tai užvers audringą transatlantinių santykių skyrių.
ES susitarimas sudaro sąlygas blokui iki D. Trumpo nustatyto termino ratifikuoti susitarimą, kurį Ternberyje Škotijoje sudarė D. Trumpas ir Europos Komisijos (EK) vadovė, ir, tikimasi, atvers naują puslapį po daugiau nei metus trukusių transatlantinių prekybos kovų.
Priešingu atveju D. Trumpas perspėjo, kad Europos Sąjunga turėtų tikėtis „daug didesnių“ muitų, ir jau buvo pažadėjęs padidinti muitus Europos automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25 procentų.
D. Trumpo prieš Ternberio susitarimą pradėtas muitų vajus, įskaitant didelius mokesčius plienui, aliuminiui ir automobilių dalims, paskatino bloką plėtoti prekybos ryšius visame pasaulyje.
Tačiau ES negali leisti sau nepaisyti 1,6 trln. eurų vertės santykių su Jungtinėmis Valstijomis, kurios yra didžiausia bloko prekybos partnerė.
Nebebus „saulėtekio“
Europos Parlamentas kovą pritarė susitarimui su tam tikromis sąlygomis po kelis mėnesius trukusių vilkinimų, kuriuos sukėlė D. Trumpo planai dėl Grenlandijos ir JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas, panaikinęs daugelį prezidento nustatytų muitų.
Įstatymų leidėjai patyrė spaudimą atsisakyti kelių pakeitimų, kuriuos amerikiečiai laikė nepriimtinais, įskaitant sustabdymo sąlygą, pagal kurią palankios muitų sąlygos JAV eksportuotojams būtų panaikintos, jeigu Jungtinės Valstijos pažeistų susitarimą.
Galutinis tekstas įgalioja Europos Komisiją taikyti sustabdymo mechanizmą, jei Jungtinės Valstijos nevykdytų savo įsipareigojimų arba trikdytų prekybą ir investicijas su ES, įskaitant „diskriminavimą ar nusitaikymą į ES ūkio subjektus“.
Jis taip pat suteikia ES priemones reaguoti į JAV importo šuolius, „kurie daro ar gali padaryti rimtą žalą vidaus gamintojams“, o susitarimo galiojimo sustabdymas vėlgi yra galimas rezultatas.
Tačiau Parlamentas taip pat sutiko sušvelninti kai kuriuos reikalavimus: galutiniame tekste JAV buvo suteiktas laikas iki metų pabaigos atsisakyti didesnių nei 15 proc. papildomų muitų plieno komponentams, o ne reikalauta to kaip išankstinės sąlygos.
Kitas ginčas kilo dėl vadinamųjų „saulėtekio“ ir „saulėlydžio“ sąlygų, pagal kurias ES pusė susitarimo įsigaliotų, kai tik JAV visiškai įvykdytų savo įsipareigojimus, ir nustotų galioti, jei nebūtų pratęsta 2028 metais. Remiantis Parlamento pareiškimu, „saulėtekio“ sąlyga buvo visiškai pašalinta, o „saulėlydžio“ – atidėta iki 2029 metų pabaigos.
