Miestas kyla į kovą prieš šiukšlintojus: laukia didelės baudos

„Norime aiškiai parodyti, kad šiukšlinimas viešose vietose nėra nereikšmingas pažeidimas ar smulkmena, o yra kolektyvinė atsakomybė“, – kalbėjo Frankfurto meras Mike Josef.
Nuo šiol Frankfurte už nuorūkų, kramtomosios gumos ir smulkių šiukšlių išmetimą teks sumokėti 120 eurų baudą, o už šlapinimąsi viešoje vietoje – net 300 eurų. Kiekvienas, kuris nesurinks šuns išmatų, bus nubaustas 400 eurų, o kiekvienas, kuris tiesiog išmes didelių gabaritų atliekas į gatvę, piniginę paplonins mažiausiai 1 tūkst. eurų.
„400 eurų yra didelė suma, bet nežinau, ar tai atgrasys žmones. Negaliu pasakyti“, – teigė pašnekovė.
„Kai baudos padidinamos, žmonės į tai kreipia daugiau dėmesio nei tada, kai sumos yra mažesnės“, – šnekėjo pašnekovas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Be didesnių baudų, miestas taip pat nori sustiprinti kontrolę, ypač vadinamuosiuose karštuose taškuose. Be to, ten, kur renkasi daug žmonių, bus įrengtos didesnės šiukšliadėžės. Pasak valdžios, visa tai padės Frankfurtui tapti švaresniam bei patogesniam gyventi.
