Tyrimo komisija Izraelio povandeninių laivų byloje nustatė aiškių trūkumų

Po kaltinimų dėl plataus masto kyšininkavimo schemos, susijusios su Izraelio ginklų sandoriais, komisija peržiūrėjo karinės technikos – pavyzdžiui, Vokietijoje pagamintų povandeninių laivų ir korvečių Izraelio kariniam jūrų laivynui – įsigijimo procedūras.
„Komisija nustatė sisteminius trūkumus, kurie siekia pačią karinių pajėgumų kūrimo ir sprendimų dėl milijardų šekelių vertės ginkluotės įsigijimo priėmimo procesų esmę“, – teigiama santraukoje.
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sulaukė kritikos dėl tariamo sprendimo pritarti modernių vokiškų povandeninių laivų pardavimui Egiptui, nepasitarus su aukščiausiais Izraelio saugumo pareigūnais.
Pasak laikraščio „Haaretz“, B. Netanyahu savo veiksmus gynė teigdamas, kad „Izraelio valstybė turi paslapčių, kurios žinomos tik ministrui pirmininkui ir keliems asmenims“.
Be komisijos, šią bylą teisminiu keliu nagrinėja Tel Avivo teismas.
Pagal kaltinamuosius aktus, keli asmenys įtariami gavę kyšius, siekiant paspartinti sandorius tarp Izraelio ir Vokietijos bendrovės „ThyssenKrupp Marine Systems“ (TKMS).
Tarp kaltinamųjų yra ir artimi B. Netanyahu bendražygiai, tačiau pats ministras pirmininkas šioje byloje nefigūruoja.
Izraelio komisija taip pat nagrinėjo Izraelio veiksmus, susijusius su jo artimos sąjungininkės Vokietijos vykdytu povandeninių laivų pardavimu Egiptui.
Ji nustatė, kad „sąjungininkų vykdomų ginklų pardavimų trečiosioms šalims – strategiškai itin jautraus klausimo – valdymas buvo chaotiškas ir neturėjo aiškios lyderystės, taip keliant grėsmę valstybės saugumui“.
Siekdama ateityje išvengti rimtų trūkumų, komisija rekomendavo sukurti procesą, kuris užtikrintų, jog sprendimai dėl ginkluotės būtų priimami tik išklausius ekspertų nuomonę.
Šiuo metu Izraelis turi penkis iš Vokietijos įsigytus povandeninius laivus, o šeštasis dar turi būti pristatytas. 2022 metais Izraelis ir Vokietija užbaigė daugiamilijardinį sandorį dėl dar trijų naujosios „Dakar“ klasės povandeninių laivų įsigijimo.
Pagal tuometinį susitarimą, pirmasis TKMS Vokietijoje sukurtas laivas turėjo būti pristatytas per devynerius metus.
Šių povandeninių laivų pardavimas yra prieštaringas, nes, pasak ekspertų, jie gali būti pritaikyti branduoliniams ginklams gabenti.
2024 metų birželį komisija jau buvo išsiuntusi įspėjamuosius laiškus keliems sprendimų priėmėjams, įskaitant B. Netanyahu.
Atsakydamas jis pareiškė, kad povandeniniai laivai yra „pagrindinis Izraelio nacionalinio saugumo ramstis ir jo egzistavimo garantas prieš Iraną, kuris siekia mus sunaikinti“.
